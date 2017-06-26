وجه الإعلامي القطري أحمد السليطي، رسالة قوية لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، محذرا إياه من التدخل العسكري في قطر، مؤكدا بأن التدخل العسكري سيحول الخليج لسوريا جديدة.

وقال “السليطي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المضصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا:”هل التدخل الإقليمي يعني التدخل العسكري؟ أرجو أن يكون لديك تفسير أخر لأن التدخل العسكري سيكون انتحاري جماعي وستحولون المنطقة الى سوريا جديدة.”

هل التدخل الإقليمي يعني التدخل العسكري؟

أرجو أن يكون لديك تفسير أخر لأن التدخل العسكري سيكون انتحاري جماعي وستحولون المنطقة الى سوريا جديدة. https://t.co/OFmW7caapg — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) June 25, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى محذرا من الاصطدام بدول كروسيا وإيران وتركيا : ” روسيا وتركيا وإيران لها تطلعات في المنطقة وأنتم وضعتم سيناريو مسبق لما تريدون وذلك سوف يكلفكم وجودكم كدول اذا لم يكن عندكم مرونة في التفاوض”.

روسيا وتركيا وإيران لها تطلعات في المنطقة وأنتم وضعتم سيناريو مسبق لما تريدون وذلك سوف يكلفكم وجودكم كدول اذا لم يكن عندكم مرونة في التفاوض — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) June 25, 2017

كما نبه “السليطي” وزير الخارجية البحريني بالوضع بالبحرين قائلا: ” ولا تنسى معالي الوزير أن الأرضية خصبة عندكم وعند دول الحصار للإنقسام والتحوّل الى دويلات وسوف تخسرون جميعكم وليس قطر فقط”.

@khalidalkhalifa ولا تنسى معالي الوزير أن الأرضية خصبة عندكم وعند دول الحصار للإنقسام والتحوّل الى دويلات وسوف تخسرون جميعكم وليس قطر فقط — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) June 25, 2017

وأكد “السليطي” لوزير الخارجية البحريني، بأنه صادق النصح له، محذرا بأن يكون بينهم “حمقى” ويفكروا مجرد التفكير باستخدام القوة ضد قطر، مؤكدا بأن ذلك لو تم فإنه سيكون أول اللاجئين الخليجيين إلى أوروبا.

رسالتي الى معالي الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة وزير خارجية مملكة البحرين حتى لا تكونوا حمقى@khalidalkhalifa pic.twitter.com/pWyG5L3AgZ — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) June 25, 2017

وكان وزير الخارجية البحريني قد حذر تركيا مكن التدخل في الشان الخليجي الحالي، متهما قطر بأنها تصعد عسكريا بافتتاح قاعدة تركية على أراضيها، على الرغم من إشادته السابقة بها والتي اعتبرها بأنها لحفظ أمن الخليج والمنطقة.

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