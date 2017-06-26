وجه الإعلامي القطري أحمد السليطي، رسالة قوية لوزير الخارجية البحريني، ، محذرا إياه من في ، مؤكدا بأن سيحول الخليج لسوريا جديدة.

 

وقال “السليطي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المضصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا:”هل التدخل الإقليمي يعني التدخل العسكري؟ أرجو أن يكون لديك تفسير أخر لأن التدخل العسكري سيكون انتحاري جماعي وستحولون المنطقة الى جديدة.”

 

وأضاف في تدوينة أخرى محذرا من الاصطدام بدول كروسيا وإيران وتركيا : ” وتركيا وإيران لها تطلعات في المنطقة وأنتم وضعتم سيناريو مسبق لما تريدون وذلك سوف يكلفكم وجودكم كدول اذا لم يكن عندكم مرونة في ”.

 

كما نبه “السليطي” وزير الخارجية البحريني بالوضع بالبحرين قائلا: ” ولا تنسى معالي الوزير أن الأرضية خصبة عندكم وعند للإنقسام والتحوّل الى دويلات وسوف تخسرون جميعكم وليس قطر فقط”.

 

وأكد “السليطي” لوزير الخارجية البحريني، بأنه صادق النصح له، محذرا بأن يكون بينهم “حمقى” ويفكروا مجرد التفكير باستخدام القوة ضد قطر، مؤكدا بأن ذلك لو تم فإنه سيكون أول الخليجيين إلى .

 

وكان وزير الخارجية البحريني قد حذر مكن التدخل في الشان الخليجي الحالي، متهما قطر بأنها تصعد عسكريا بافتتاح قاعدة تركية على أراضيها، على الرغم من إشادته السابقة بها والتي اعتبرها بأنها لحفظ أمن الخليج والمنطقة.

 

Also published on Medium.