ضمن آلية التحريض التي تقودها السعودية والامارات على كل دولة لا تتوافق مع سياساتها, أطل الكاتب السعودي المثير للجدل محمد آل الشيخ هذه المرة, ليهاجم سلطنة عمان ودولة الكويت على اعتبارهما لا تؤيدان الرياض وأبو ظبي في مقاطعة قطر.

وقال آل الشيخ في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” الكويت ما تبينا الا وقت الازمات اما الرخا فهم في غنى عنا .. وعمان شريك نائم دائما ..لذلك لا حل الا اتحاد الدول الثلاث اتحادا كونفيراليا “.

الكويت ما تبينا الا وقت الازمات اما الرخا فهم في غنى عنا .. وعمان شريك نائم دائما ..لذلك لا حل الا اتحاد الدول الثلاث اتحادا كونفيراليا.. — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) June 25, 2017

وأضاف قائلاً ” مجلس التعاون انتهى والبديل اتحاد كونفيدرالي بين الدول الثلاث ويمنع من لا ينضم للاتحاد بدخول دول الاتحاد الا بفيزة دخول “.

مجلس التعاون انتهى والبديل اتحاد كونفيدرالي بين الدول الثلاث ويمنع من لا ينضم للاتحاد بدخول دول الاتحاد الا بفيزة دخول .. — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) June 25, 2017

وضمن سياسة التحريض المتواصلة هاجم آل الشيخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهما اياه بدعم تنظيم الدولة “داعش” قائلاً ” الدواعش يمرون من تركيا ليصلوا الى سوريا والعراق واوردوغان يعرف ان حسابه على دعم الارهاب سيإتي بعد قطر لذلك موقفه المساند لقطر يدافع عن نفسه “.

الدواعش يمرون من تركيا ليصلوا الى سوريا والعراق واوردوغان يعرف ان حسابه على دعم الارهاب سيإتي بعد قطر لذلك موقفه المساند لقطر يدافع عن نفسه — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) June 25, 2017

وعاد إلى قطر قائلاً ” الزمن ليس في مصلحة قطر بل في مصلحتنا نحن وحلفاؤنا، لذلك لسنا في عجلة من امرنا. الأن بقي على المهلة ٧ ايام بعدها سنضيف مطالب جديدة اشد واقسى “.

الزمن ليس في مصلحة قطر بل في مصلحتنا نحن وحلفاؤنا، لذلك لسنا في عجلة من امرنا. الأن بقي على المهلة ٧ ايام بعدها سنضيف مطالب جديدة اشد واقسى — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) June 25, 2017

Also published on Medium.