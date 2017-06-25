ضمن آلية التحريض التي تقودها والامارات على كل دولة لا تتوافق مع سياساتها, أطل الكاتب السعودي المثير للجدل هذه المرة, ليهاجم ودولة الكويت على اعتبارهما لا تؤيدان وأبو ظبي في مقاطعة .

 

وقال آل الشيخ في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” الكويت ما تبينا الا وقت الازمات اما الرخا فهم في غنى عنا .. وعمان شريك نائم دائما ..لذلك لا حل الا اتحاد الدول الثلاث اتحادا كونفيراليا “.

وأضاف قائلاً ” مجلس التعاون انتهى والبديل اتحاد كونفيدرالي بين الدول الثلاث ويمنع من لا ينضم للاتحاد بدخول دول الاتحاد الا بفيزة دخول  “.

وضمن سياسة التحريض المتواصلة هاجم آل الشيخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهما اياه بدعم تنظيم الدولة “داعش” قائلاً ” الدواعش يمرون من ليصلوا الى والعراق واوردوغان يعرف ان حسابه على دعم الارهاب سيإتي بعد قطر لذلك موقفه المساند لقطر يدافع عن نفسه “.

وعاد إلى قطر قائلاً ” الزمن ليس في مصلحة قطر بل في مصلحتنا نحن وحلفاؤنا، لذلك لسنا في عجلة من امرنا. الأن بقي على المهلة ٧ ايام بعدها سنضيف مطالب جديدة اشد واقسى “.

 

 

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