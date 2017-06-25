أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن سيارة اندفعت باتجاه جمع من المحتفلين بعيد الفطر المبارك بمدينة نيوكاسل البريطانية، لتدهس عدد منهم.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ومروحيات الشرطة، فيما تستبعد الشرطة أن يكون دافعًا إرهابيًا وراء الواقعة، إلا أنه لم يتم كشف مزيدًا من التفاصيل حول هوية المسؤول عن الحادث حتى الآن.

بي بي سي: الشرطة البريطانية تعلن القبض على سيدة بعد حادث دهس المصلين في نيوكاسل وتستبعد شبهة "الارهاب" pic.twitter.com/mFW55NYTLw — جريدة سبر (@Sabrnews) June 25, 2017

واعتقلت الشرطة البريطانية في منطقة نورثمبرلاند، امرأة يشتبه في ضلوعها في الحادث، الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وقال بيان للشرطة: ألقينا القبض على امرأة، تبلغ من العمر 42 عاما، وهي الآن قيد الاعتقال.

في سياق آخر، أخلت السلطات البريطانية، يوم الجمعة الماضية، خمسة عقارات في شمال لندن من السكان، بناء على تقرير للتفتيش على الحريق، والذي أكد أن هذه العقارات مهددة بنشوب حرائق، وقال رئيس مجلس مدينة كامدن، جورج جولد أن المبانى تم إخلائها بعد أن قال رجال الإطفاء أنهم “لا يستطيعون ضمان سلامة سكانها”.

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