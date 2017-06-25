أكدت صحيفة “النهار” اللبنانية القبض على المطربة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب “النهار” كشف مصدر أمني توقيف الفنانة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء توجهها إلى القاهرة، بعد العثور على غرامين من مادة الكوكايين في حوزتها، وضعتهما في علبة الماكياج.

وأضاف المصدر أيضاً أن حجم الكمية يرجح أنها مخصصة للتعاطي. حسب الصحيفة.

وكان اسم أصالة ارتبط في محطات عدّة بالجدل، لا سيما بسبب مواقفها السياسية من الحرب الدائرة في بلادها، وإعلان تأييدها للمعارضة ضد النظام الحاكم في سوريا.

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