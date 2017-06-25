ضجت صفحة نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد محمد بن زايد, بالتغريدات المسيئة لقطر وأميرها تميم بن حمد, بعد ساعات فقط من انتهاء شهر المبارك, اذ وهب خلفان نفسه لمهاجمة بعدما ظل صامتا طوال شهر ولم ترصد له أي تغريدة كما هو معهود له.

 

وبعد أن كتب خلفان على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. تقبل الله طاعتكم.. وكل عام وأنتم بخير…عيد سعيد وعمر مديد للقريب والبعيد من أمة محمد.. وتهنئة خليفة بن زايد ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وكذلك سيف بن زايد أطلق العنان للسانه لمهاجمة قطر.

 

“انتظروا التغريدات القادمة عن عفروه ” هكذا بدأ حربه مضيفا ” موريتانيا + المغرب + الجزائر+ تونس + ليبيا + + +الاردن + +دول الخليج واليمن كلهم زعلانين من قطر “.

وتابع ” مع الأسف أن السياسة القطرية ما حشمت من احد من قادة الدول هاجمت الجميع ووبخت كل القادة ودعت الى قلب انظمة حكمهم الإ حكمها فله الصون.! عجيب “.

وأشار إلى أن عبد الله العذبة حث العمانيين والكويتين والبحرينيين والسعوديين وكل العرب على التمرد على قادتهم…لايزال يمثل الوجه المتلون للسياسة القطرية.

 

وتابع تغريداته ضد قطر حسب ما رصدت “وطن”..

 

 

 

 

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