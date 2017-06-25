ضجت صفحة ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, بالتغريدات المسيئة لقطر وأميرها تميم بن حمد, بعد ساعات فقط من انتهاء شهر رمضان المبارك, اذ وهب خلفان نفسه لمهاجمة قطر بعدما ظل صامتا طوال شهر رمضان ولم ترصد له أي تغريدة كما هو معهود له.

وبعد أن كتب خلفان على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. تقبل الله طاعتكم.. وكل عام وأنتم بخير…عيد سعيد وعمر مديد للقريب والبعيد من أمة محمد.. وتهنئة خليفة بن زايد ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وكذلك سيف بن زايد أطلق العنان للسانه لمهاجمة قطر.

“انتظروا التغريدات القادمة عن عفروه ” هكذا بدأ حربه مضيفا ” موريتانيا + المغرب + الجزائر+ تونس + ليبيا +مصر +سوريا +الاردن + فلسطين +دول الخليج واليمن كلهم زعلانين من قطر “.

موريتانيا + المغرب + الجزائر+ تونس + ليبيا +مصر +سوريا +الاردن + فلسطين +دول الخليج واليمن كلهم زعلانين من قطر — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 24, 2017

وتابع ” مع الأسف أن السياسة القطرية ما حشمت من احد من قادة الدول هاجمت الجميع ووبخت كل القادة ودعت الى قلب انظمة حكمهم الإ حكمها فله الصون.! عجيب “.

مع الأسف أن السياسة القطرية ما حشمت من احد من قادة الدول هاجمت الجميع ووبخت كل القادة ودعت الى قلب انظمة حكمهم الإ حكمها فله الصون.! عجيب — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2017

وأشار إلى أن عبد الله العذبة حث العمانيين والكويتين والبحرينيين والسعوديين وكل العرب على التمرد على قادتهم…لايزال يمثل الوجه المتلون للسياسة القطرية.

العذبة حث العمانيين والكويتين والبحرينيين والسعوديين وكل العرب على التمرد على قادتهم…لايزال يمثل الوجه المتلون للسياسة القطرية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2017

وتابع تغريداته ضد قطر حسب ما رصدت “وطن”..

لماذا يترك بغام يعبث في وسائل الاعلام .. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2017

سياسة يقودها العذبة الذي نراه في الواجهة الاعلامية وهو يحرض على الخروج على القادة العرب ويحث على الطاعة العمياء لولي أمر قطر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2017

جمع عزمي بشارة شباب خليجيين في قطر ووجههم للخروج على الحكام الخليجيين وقال عليكم ان تقدموا تضحيات..وكل شاف التسجيل.. !! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2017

هل تقبل قطر جمع شباب قطري وحثهم على الخروج على ولاة الأمر !! طبعا لا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2017

الكل يعلم ان مشروع الربيع مشروع خطط له في تل ابيب ووافق اوباما على تجربته..فشل وفشل معه كل لاعبي الادوار..!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2017

قطر الشعب غير عن قطر حمد وحمد..قطر الشعب لايرضى بما يحدث مطلقا…من يتوقع نخرج على السعودية ونستجدي ايران.!!! للأسف — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2017

المملكة العربية السعودية الذرى يا حمد اذا حد الخليج يوم أسود..العمق الخليجي الذي ننحدر كلنا منها…علينا ان ندعمها وهي في مواجهة الإرهاب — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2017

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