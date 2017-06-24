هددت المملكة الهاشمية الأردنية, السعودية بالعدول عن قرار مقاطعة “قطر” وتخفيض التمثيل الدبلوماسي, الذي اتخذته مؤخراً عقب قرار “الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة” بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الخليجية “الغنية” بحجة دعمها الإرهاب.

وقال حساب “العهد الجديد” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حسب ما رصدته “تويتر”, ” الأردن تطالب السعودية بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء وقف تصديرها المواد إلى قطر وتلمح بالعدول عن المقاطعة في حالة رفض مطلبها “.

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الأردن تطالب السعودية بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء وقف تصديرها المواد إلى قطر وتلمح بالعدول عن المقاطعة في حالة رفض مطلبها — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 24, 2017

وأثار قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي الذي اتخذته المملكة الهاشمية جدلاً واسعاً في الشارع الأردني, اعقبه رفض الدوحة استلام الصادرات الاردنية من الخضروات والفواكه الامر الذي أثر بشكل جلي على الاقتصاد الأردني.

ولاقت التغريدة ردود فعل كثيرة كان أبرزها رد المغرد عراقي حر الذي هاجم الاردن على قرار المقاطعة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي قائلاً ” الأردن بلد يعيش على الصدقات عندما وافق على المقاطعة توقع أن يجني بعض الملايين من السعودية شكل ملك الأردن ما فهم أن ترامب حلب البقرة كلها “.

الأردن بلد يعيش على الصدقات

عندما وافق على المقاطعة توقع أن يجني بعض الملايين من السعوديه

شكل ملك الأردن مافهم أن ترامب حلب البقره كلها — عراقي حر (@mhkmhk198019801) June 24, 2017

فيما رصدت “وطن” رد اخر ” شكو ! قرار المقاطعة قرار سياسي خاص بالاردن المفترض انها تاخذه بناء على توجهاتها مو لاجل السعودية عشان تطالب بتعويض ! “.

@mujtahidd شكو ! قرار المقاطعة قرار سياسي خاص بالاردن المفترض انها تاخذه بناء على توجهاتها مو لاجل السعودية عشان تطالب بتعويض ! — ~ (@Amal___93) June 24, 2017

قطر اللي مب عاجبكم حجمها ، انتوا قاطعتوها وحاصرتوها وانتوا اللي خسرتوا وماهزيتوا شعره ف قطر ، وخل دول المقاطعه تنفع القلايص ويعوضون خسايرهم😂 — • Dr_Qtr •🔴 (@Aloqaidi_Qtr) June 24, 2017

اتمنى عدم قبول اي تبادل تجاري مع الدول التي قاطعتنا بالازمة وتشديد الدخول على مواطنينيهم حتى يفكروا الف مرة قبل ان يتنازلوا عن سيادتهم — جواهر الكلام (@2b2b_134) June 24, 2017

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