أرجعت صحيفة “واشنطن بوست”، السبب في كراهية السعودية كثيراً لـ”قناة الجزيرة”، إلى أنّ القناة ومنذ إنشائها عام 1996 أظهرت استقلالا كبيرا لم تكن التلفزيونات العربية تتمتع به.

وأضافت الصحيفة أن الجزيرة ذات الشعبية الكبيرة في الدول العربية أثارت كثيرا من الجدل لنقاشها الصريح مواضيع حساسة، واشتهرت أيضا بالتغطية الواسعة للحملة العسكرية التي تقودها أميركا في أفغانستان والثورات العربية التي بدأت عام 2010.

كذلك قالت إن قناة الجزيرة الإنجليزية “التي تتمتع بسمعة جيدة”، تتمتع أيضا باستقلال واسع يفوق استقلال القناة العربية.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المطالب التي قدمتها السعودية والدول الأخرى المحاصرة لـقطر والتي تضمنت مطلبا بإغلاق “تلفزيون الجزيرة” عكست بقوة اهتمام مقدميها بأي تحديات لأنظمة حكمهم.

معاقبة على الاستقلال

ووصف التقرير قائمة المطالب بأنها واسعة وبعضها “غامض” مثل مطالبة الدوحة بدفع تعويضات عن سياساتها، وإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تديرها قطر، مشيرة أيضا إلى أن القائمة تبدو وكأنها مصممة لمعاقبة قطر على استقلالها من الكتلة التي تقودها السعودية.

وذكر أنه من غير الواضح أن قائمة المطالب هذه تمثل أساسا لنقاشات لاحقة، أو موقف تفاوضي، أو مطلب رسمي.

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