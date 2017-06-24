أعلنت صحيفة “الدستور” الأردنية السبت، نقلا عن مصادر قيادية في البلاد، بأن الأردن لا يعتزم إرسال قواته إلى سوريا.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الرسمي، قوله بأن “الأردن لن يرسل قواته إلى الأراضي السورية. وأي حديث آخر حول هذا الموضوع لا يتوافق مع موقف الأردن الذي انتهجه منذ بداية الأزمة السورية”.

كما أشار المصدر للصحيفة، إلى أن الأردن لا يرى حلا سوى الحل السياسي في سوريا ويدعم الحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد.

هذا وكان رئيس الوفد الروسي في محادثات في أستانا الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، قد أفاد، بأن روسيا مستعدة لإرسال مراقبين إلى محيط المناطق الأمنية. ووفقا له، ويمكن أن تشارك بلدان أخرى، ولكن على أساس توافق الآراء فقط.

كما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن إيران مستعدة لإرسال مراقبين إلى سوريا، إذا تم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

هذا وكانت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازخستانية أستانا، حول سوريا قد جرت في الثالث والرابع من أيار/مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، بالإضافة إلى الحل السلمي للنزاع.

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