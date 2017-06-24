اعتقلت الشرطة المغربيّة في مدينة “بني ملال”، شابين، وتعرفت على هوية ثلاثة آخرين، كانوا قد اختطفوا فتاة، الأسبوع الماضي، أثناء توجهها لأداء صلاة التراويح، وتناوبوا على اغتصابها.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية كانت في طريقها إلى المسجد بمنطقة “حي عياط” بالمدينة، لأداء صلاة التراويح، قبل أن تفاجأ بأحد الشبان يهددها بالسلاح الأبيض، ويطلب منها الانصياع له دون مقاومة، وذلك تحت مراقبة باقي شركائه.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الضحية تم اقتيادها إلى منطقة خلاء، والتناوب على اغتصابها، لتعمل عائلتها على التبليغ بالأمر، خصوصا وأن الضحية تعرفت على بعض المغتصبين، قبل أن يتم القبض على اثنين منهم، في حين لازال ثلاثة آخرون فراين من وجه العدالة.
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تعليق واحد علي “في المغرب .. اغتصاب جماعي لفتاة كانت في طريقها لأداء صلاة التراويح!!”
مسلمون بلا اسلام…….اسماؤهم اسلاميه واعمالهم شيطانيه وذلك بفضل الانظمه التي تحكم الشعوب الاسلاميه التي تعمل ليل نهار لابعاد الامه عن دينها واخلاقياتها التي ورثوها من عقيدتهم الاسلاميه التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن الفحشاء والمنكر …وانظمة الامه الاسلاميه وخاصه العربيه من شرقها الى غربها تؤسس في مفاهيم الامه البعد عن المعروف وايتاء الفحشاء والمنكر كما يريد اليهود والنصارى الذين وضعوا هذه الانظمه ونصبوا عليها حكاما يطبقون مايريده اليهود والنصارى لهذه الامه ان لا يكونوا مسلمين ولا يهودا ولا نصارى وانما يكونوا هزوءا ومسخره لكل امم الارض تحت اسماء ملوك وممالك في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد …