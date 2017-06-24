نشر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّ، فيديو للممثل الأمريكي “أرنولد شوارزينجر”، وهو يُقبّل زوجة الرئيس الفرنسي “بريجيت ماكرون”، خلال تواجده في قصر الإليزيه بفرنسا للقاء الرئيس “إيمانويل ماكرون” قبل محادثات تغيير المناخ.

ويتواجد “شوارزينجر” يزور العاصمة الفرنسية مع مجموعة من السياسيين والناشطين والخبراء الذين يشرعون في حملة لاتفاقية بيئية عالمية.

وكان “ارنولد”، حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بسبب انسحابه من اتفاقية باريس.

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