نشر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّ، فيديو للممثل الأمريكي “”، وهو يُقبّل ”، خلال تواجده في قصر الإليزيه بفرنسا للقاء الرئيس “” قبل محادثات تغيير المناخ.

ويتواجد “شوارزينجر” يزور العاصمة الفرنسية مع مجموعة من السياسيين والناشطين والخبراء الذين يشرعون في حملة لاتفاقية بيئية عالمية.

 

وكان “ارنولد”، حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بسبب انسحابه من اتفاقية باريس.

 

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