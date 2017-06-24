قتل أكثر من 100 شخص، اليوم الأحد، في حريق نشب في ناقلة نفط في شرق باكستان، حسبما ذكرت قناة “جيو تي في” نقلا عن أفراد خدمات الطوارئ.

ووفقا للقناة، وقع الحريق في إقليم البنجاب. ووقع أكثر من 163 بين قتيل وجريح، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى وقد أصيبوا بحروق بالغة وصلت إلى 70 بالمئة من الجسم.

وتفيد التقارير بأن السكان المحليين تجمعوا حول الناقلة التي انقلبت لإزالة الوقود الذي تدفق منها على الطريق. ووفقا لشهود عيان،فإن بعض الأشخاص كانوا يدخنون السجائر مما أدى إلى نشوب حريق هائل، حيث التهمت ألسنة النار العشرات من السيارات، بما في ذلك 75 دراجة نارية والعديد من المركبات الأخرى.

ويشار إلى أنه قد تم إطفاء الحريق، ولكن لم يتم إلى الآن فتح الطريق أمام السيارات العابرة.

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