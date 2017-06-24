قالت وكالة رويترز إن السلطات المصرية أفرجت السبت عن امرأة طاعنة في السن تبلغ من العمر 103 أعوام في إطار عفو رئاسي عن مئات السجناء بمناسبة عيد الفطر.

وكان عبد الفتاح السيسي رئيس النظام قد أصدر أمس الجمعة قرارا بالعفو عن 502 سجين بينهم 25 امرأة وشبان محبوسون في قضايا تظاهر.

وقالت رويترز إن إدارة سجن أسيوط العمومي أفرجت عن فتحية أبو حشيش بعد عرضها على لجنة طبية بالسجن نظرا لسوء حالتها الصحية.

ووصفت المرأة بأنها “تعد أكبر معمرة في السجون المصرية”، وكانت تقضي المرأة عقوبة السجن لمدة 25 عاما.

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