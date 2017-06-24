عاد مستشار ولي عهد محمد بن زايد, إلى إثارة الجدل مجددا في حديثه عن الأزمة الخليجية, داعياً الأمير تميم بن حمد إلى تسليم مفاتيح إلى , الامر الذي أثار جدلاً واسعاً على توتير.

 

وقال مستشار بن زايد في تغريدته “الخبيثة” التي رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”.. ” #الاشقاء_في_قطر عدم القبول بالمطالب الصعبة المقدمة الآن سيترتب عليه تقديم مطالب خليجية أصعب. الإيغال في الخطأ ليس بفضيلة بل نقيصة “.!

وزاد مستشار بن زايد على ما سبق قائلاً ” #الاشقاء_في_قطر الرد العاقل على المطالب الخليجية هو ان قطر بقضها وقضيضها بأمر الملك سلمان ومطالبه أوامر. هذا الرد المتوقع قبل انتهاء المهلة “. حسب قوله

ولاقت تغريدات عبد الخالق عبد الله “الخبيثة” انتقاد المتابعين الذين هاجموه, رافضين أن تسلم قطر المفاتيح للسعودية كما تفعل كون قطر دولة ذات سيادة..

 

 

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