وصف السياسيّ المصريّ، محمد محسوب، مصادقة الرئيس المصريّ على على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم “تيران وصنافير”، والتي يتم بموجبها نقل السيادة على الجزيرتين تيران إلى المملكة بـ”الخيانة”.

وقال “محسوب” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “لم تعرف مصر خيانة واستخفافا بشعبها مثل التصديق على بيع مفضوح لجزء غال من أرضها وأهم مضيق بحري لها ليلة عيد الفطر”.

لم تعرف مصر خيانة واستخفافا بشعبها مثل التصديق على بيع مفضوح لجزء غال من أرضها وأهم مضيق بحري لها

ليلة عيد الفطر#تيران_صنافير_مصرية — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) ٢٤ يونيو، ٢٠١٧

وتزامناً مع إعلان عيد الفطر السعيد، صادق الرئيس المصري السبت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم “تيران وصنافير”، حسب بيان للحكومة المصرية.

ووقعت مصر والسعودية يوم 8 أبريل/نيسان 2016 على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم رفض شعبي متصاعد لها.

ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

ورفضت محكمتان مصريتان الاتفاقية في يونيو/حزيران 2016 ويناير/كانون الثاني الماضي.

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