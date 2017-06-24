أعلن الديوان الملكي السعودي، السبت، أن المحكمة العليا أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر شوال في عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية، وبذلك يكون اليوم المتمم لشهر رمضان وغدًا الأحد أول أيام عيد الفطر.

وبدأت مساء السبت، عمليات تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1438هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا السعودية، التي دعت إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في دولة الإمارات أن غداً الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ونشرت وزارة الأوقاف بسلطنة عُمان عبر حسابها بموقع “تويتر” بيانًا أكدت فيه عدم ثبوت رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان في السلطنة وأن يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في كل من الكويت والبحرين وأيضاً ديوان الوقف السني في العراق ثبوت رؤية هلال شوال وأن غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر، كما أعلن مفتي عام الأردن و مفتي الديار الفلسطينية أن الأحد هو أول أيام العيد.

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