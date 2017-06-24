أعلنت قناة فوكس نيوز، نقلا عن مصدر خاص بها ، السبت، أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية عقد قمة للقادة العرب في العاصمة الأمريكية لحل الأزمة القطرية وتكثيف مكافحة التطرف.

ونقلت القناة عن مصدرها، قوله: “يريد الرئيس الآن، جمع كافة اللاعبين الرئيسيين في واشنطن”.

وأشار المصدر إلى ان البيت الأبيض يرى إمكانية تكرار القمة التاريخية لقادة فلسطين وإسرائيل، التي نتج عنها اتفاقية كامب دافيد للسلام، لأنه وفقا للبيت الأبيض “حان الوقت الآن لكامب دافيد، لأنه لم يروا منذ 40 عاما شيئا من هذا القبيل، والآن الرئيس يريد ان يتبع ذلك”.

وأشارت وكالة فوكس ” نيوز” إلى ان الإدارة الأميركية ” تناقش العديد من الخيارات لتسوية النزاع[ بين الدول العربية ] بما في ذلك قمة موسعة على نمط اتفاقية كامب دافيد عام 1978 التي أدت لاتفاق سلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

يذكر، أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت يوم 5 حزيران/يونيو عن قطع العلاقات مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت لاحق أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى عن قطع العلاقات مع قطر، كما قام الأردن وعدة دول أخرى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وأعربت قطر عن أسفها لقرار دول الجوار قطع العلاقات معها، رافضة كل الاتهامات بشأن دعم الإرهاب

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