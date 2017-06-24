اعتبر رئيس حزب الأمة الكويتي، أستاذ التفسير والحديث في جامعة ، د.حاكم المطيري، أنّ التي وُضِعَت لرفع الحصار عن دولة ، شهادة وفاة رسميّة لمجلس التعاون الخليجي.

 

ورآى “المطيري” أن مجلس التعاون صار خطراً يهدد أمن شعوب نفسها.

 

وذكر في تغريدةٍ نشرها على حسابه في “” أن “قائمة الشروط الأمريكية الخليجية لرفع الحصار عن الشعب القطري هي شهادة وفاة رسمية لمجلس التعاون الذي صار خطرا يهدد أمن شعوب الخليج نفسها!”.

كانت قدمت الكويت إلى قطر قائمة بالمطالب التي أعدتها ( والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة، وتشمل إغلاق قناة ، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع .

 

وبينت قائمة المطالب التي حصلت عليها “وطن” بأنها أشبه بفرض الوصاية على الدولة القطرية أو تسليم مفاتيح العرش ومصادرة قرارها السياسي واتباعها لسياسات السعودية والإمارات لما تشكله قطر وقناة “الجزيرة” كنصير لأصوات المعارضة وتأييدها للثورات وهو الأمر الذي ترفضه السعودية والإمارات اللتان قادتا الثورات المضادة للقضاء على أحلام الشعوب بالتحرر والعدالة الإجتماعية والقضاء على الفساد.

 

وكشفت وكالة “أسوشييتد برس”، أن الدول حددت لقطر مهلة 10 أيام للامتثال لجميع المطالب.

 

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