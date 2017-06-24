اعتبر رئيس حزب الأمة الكويتي، أستاذ التفسير والحديث في جامعة الكويت، د.حاكم المطيري، أنّ قائمة المطالب التي وُضِعَت لرفع الحصار عن دولة قطر، شهادة وفاة رسميّة لمجلس التعاون الخليجي.

ورآى “المطيري” أن مجلس التعاون صار خطراً يهدد أمن شعوب الخليج نفسها.

وذكر في تغريدةٍ نشرها على حسابه في “تويتر” أن “قائمة الشروط الأمريكية الخليجية لرفع الحصار عن الشعب القطري هي شهادة وفاة رسمية لمجلس التعاون الذي صار خطرا يهدد أمن شعوب الخليج نفسها!”.

قائمة الشروط الأمريكية الخليجية لرفع الحصار عن الشعب القطري هي شهادة وفاة رسمية لمجلس التعاون الذي صار خطرا يهدد أمن شعوب #الخليج نفسها! pic.twitter.com/jDWLIjUbAq — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) ٢٣ يونيو، ٢٠١٧

كانت قدمت الكويت إلى قطر قائمة بالمطالب التي أعدتها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة، وتشمل إغلاق قناة الجزيرة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وبينت قائمة المطالب التي حصلت عليها “وطن” بأنها أشبه بفرض الوصاية على الدولة القطرية أو تسليم مفاتيح العرش ومصادرة قرارها السياسي واتباعها لسياسات السعودية والإمارات لما تشكله قطر وقناة “الجزيرة” كنصير لأصوات المعارضة العربية وتأييدها للثورات العربية وهو الأمر الذي ترفضه السعودية والإمارات اللتان قادتا الثورات المضادة للقضاء على أحلام الشعوب بالتحرر والعدالة الإجتماعية والقضاء على الفساد.

وكشفت وكالة “أسوشييتد برس”، أن الدول حددت لقطر مهلة 10 أيام للامتثال لجميع المطالب.

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