انتشرت صورة على منصات التواصل الإجتماعيّ، لرئيس الوزراء الاسرائيليّ الاسبق “ايهود أولمرت”، وهو في مستشفى السجن الذي يقضي فيه عقوبة الحبس الفعلي لمدة 19 شهراً بعد إدانته بجرائم تتعلق بالفساد والاحتيال.

وظهر “اولمرت” في الصورة، وهو يتناول وجبة طعام، وقد تغيّرت ملامحه بشكلٍ كبير، وبدا عليه الإعياء والتعب.

وفي تعليقه على صورة “أولمرت”، قال الإعلاميّ بقناة “الجزيرة”، فيصل القاسم: “رئيس وزراء اسرائيل الاسبق ايهود أولمرت في مستشفى السجن . سجنوه بسبب رشوة بسيطة، بينما يسرق طغاتنا العرب الاوطان ويدمرونها ويشردون شعوبها”.

رئيس وزراء اسرائيل الاسبق ايهود أولمرت في مستشفى السجن . سجنوه بسبب رشوة بسيطة، بينما يسرق طغاتنا العرب الاوطان ويدمرونها ويشردون شعوبها pic.twitter.com/e13MhzFJLE — فيصل القاسم (@kasimf) ٢٤ يونيو، ٢٠١٧

يذكر انّ “أولمرت” دخل سجن الرملة في أوساط شهر فبراير عام 2016 لقضاء عقوبة 19 شهرا لإدانته بالفساد، ليصبح أول رئيس للوزراء يودع السجن.

وسيمضي أولمرت البالغ من العمر (70 عاما) والذي ترأس الحكومة بين 2006 إلى 2009، 18 شهرا في السجن بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003، وأضيف شهر إلى هذه العقوبة الأسبوع الماضي بتهمة عرقلة القضاء.

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