وصف الباحث الإماراتي الدكتور خالد القاسمي الحصار الذي تفرضه الدول الخليجية الثلاث على قطر بأنه جاء “اقتداء” بما فعلته قريش وحصارها لبني هاشم وبني عبد المطلب للضغط علي رسول الله “صلى الله عليه وسلم”.

وكتب القاسمي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “هذه وثيقة المقاطعة التي فرضتها قريش علي بني هاشم وبني عبدالمطلب للضغط علي رسول الله ، فمن تكون قطر حتي لا نقاطعها”.

https://t.co/N5uH4luquP هذه وثيقة المقاطعة التي فرضتها قريش علي بني هاشم وبني عبدالمطلب للضغط علي رسول الله ، فمن تكون قطر حتي لا نقاطعها — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) June 24, 2017

وتفاعل المئات من نشطاء التواصل الاجتماعي مع التغريدة التي وصفوها بأنها تنم عن حقد وكره دفين ظهر للسطح بفضل الأزمة الأخيرة التي أظهرت مكنون الصدور.

وعلق الباحث السوداني د. تاج السر عثمان‏ على تغريدة القاسمي المثيرة للجدل قائلاً وفق ما رصدت وطن على “تويتر”..” خالد القاسمي رويبضة أبو ظبي يقول : نحاصر قطر اقتداء بقريش في حصار النبي محمد هذا التافه بوق دائم لقنوات العربية واخواتها وهو بهذا المستوى “.

خالد القاسمي رويبضة أبو ظبي يقول : نحاصر قطر اقتداء بقريش في حصار النبي محمد

هذا التافه بوق دائم لقنوات العربية واخواتها وهو بهذا المستوى pic.twitter.com/QPoQCTtLtA — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) June 24, 2017

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