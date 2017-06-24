وصف الباحث الإماراتي الدكتور الذي تفرضه الدول الخليجية الثلاث على بأنه جاء “اقتداء” بما فعلته قريش وحصارها لبني هاشم وبني عبد المطلب للضغط علي رسول الله “صلى الله عليه وسلم”.

 

وكتب القاسمي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “هذه وثيقة المقاطعة التي فرضتها قريش علي بني هاشم وبني عبدالمطلب للضغط علي رسول الله ، فمن تكون قطر حتي لا نقاطعها”.

وتفاعل المئات من نشطاء التواصل الاجتماعي مع التغريدة التي وصفوها بأنها تنم عن حقد وكره دفين ظهر للسطح بفضل الأزمة الأخيرة التي أظهرت مكنون الصدور.

 

وعلق الباحث السوداني د. تاج السر عثمان‏ على تغريدة القاسمي المثيرة للجدل قائلاً  وفق ما رصدت وطن على “تويتر”..” خالد القاسمي رويبضة يقول : نحاصر قطر اقتداء بقريش في النبي محمد هذا التافه بوق دائم لقنوات واخواتها وهو بهذا المستوى “.

 

 

 

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