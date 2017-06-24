أثار فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر الاعلامي المصري خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” والاعلامية لميس الحديدي وهما يدعوان إلى تنفيذ تفجيرات “إرهابية” في دولة قطر.

وظهر خالد صلاح وهو يدعو المعارضة إلى تنفيذ تفجيرات في قطر وإثارة الفتن داخل الدولة قائلاً ” احنا ليه ما بنستهدفش قطر ونقوم ضدهم بعمليات “إرهابية”, إيه اللي حيحصل يعني “.

وتابع قائلاً ” ادعو للتخطيط إلى استهداف قطر على مستوى الدولة أو على مستوى اللي بحبو الدولة, أو على مستوى الفداء الشعبي المقاومة الشعبية زي ما انتو عايزين المهم تنفذوا تفجيرات”.

إمارة أبوظبي توجّه إعلام السيسي بالدعوة لتنفيذ تفجيرات إرهابية تستهدف المواطنين والمقيمين في دولة #قطر.

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من يدعم الإرهاب .!؟#مطالب_الوصاية pic.twitter.com/FtuqakWa77 — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) June 24, 2017

كما رصد نفس الفيديو دعوة مماثلة من الاعلامية لميس الحديدي التي كانت تعمل سابقا في قناة الجزيرة وتتقاضى راتبا من دولة قطر.

وقالت الحديدي “احنا عندنا أزمة في العلاقات المصرية القطرية وخلاف واضح جدا مع قطر, لذا عليكم أن تنفذوا “تفجير أو اثنين” في قطر وتنتهي القصة “.

وعلق مدير قناة “الجزيرة” القطرية، ياسر أبو هلاله، على دعوة الحديدي قائلاً حسب ما رصدت “وطن” على تويتر ” دعوة إعلاميين مصريين بينهم لميس الحديدي لعمل تفجيرات في قطر، إرهاب يحاسب عليه القانون، المفارقة أنها كانت في الجزيرة، وكان مرتبها من قطر !

دعوة إعلاميين مصريين بينهم لميس الحديدي لعمل تفجيرات في قطر، إرهاب يحاسب عليه القانون، المفارقة أنها كانت في الجزيرة، وكان مرتبها من قطر ! https://t.co/d93kfJsCUn — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) June 24, 2017

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