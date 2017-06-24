أثار فيديو تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “” يظهر الاعلامي المصري خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” والاعلامية وهما يدعوان إلى تنفيذ تفجيرات “إرهابية” في دولة .

 

وظهر خالد صلاح وهو يدعو المعارضة إلى تنفيذ تفجيرات في قطر وإثارة الفتن داخل الدولة قائلاً ” احنا ليه ما بنستهدفش قطر ونقوم ضدهم بعمليات “إرهابية”, إيه اللي حيحصل يعني “.

 

وتابع قائلاً ” ادعو للتخطيط إلى استهداف قطر على مستوى الدولة أو على مستوى اللي بحبو الدولة, أو على مستوى الفداء الشعبي المقاومة الشعبية زي ما انتو عايزين المهم تنفذوا تفجيرات”.

كما رصد نفس الفيديو دعوة مماثلة من الاعلامية لميس الحديدي التي كانت تعمل سابقا في قناة وتتقاضى راتبا من دولة قطر.

 

وقالت الحديدي “احنا عندنا في العلاقات المصرية القطرية وخلاف واضح جدا مع قطر, لذا عليكم أن تنفذوا “تفجير أو اثنين” في قطر وتنتهي القصة “.

 

وعلق مدير قناة “الجزيرة” القطرية، ياسر أبو هلاله، على دعوة الحديدي قائلاً حسب ما رصدت “وطن” على تويتر ” دعوة إعلاميين مصريين بينهم لميس الحديدي لعمل تفجيرات في قطر، إرهاب يحاسب عليه القانون، المفارقة أنها كانت في الجزيرة، وكان مرتبها من قطر !

 

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