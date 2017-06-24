قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الانتقال المنظم لولاية العهد في المملكة العربية السعودية يعتبر دليلا على التماسك السياسي العريق.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “الانتقال المنظم لولاية العهد في السعودية دليل قوة وتماسك لنظام سياسي عريق وضارب في جذوره التاريخية، التجديد في القيادة دليل حيوية وديناميكية.. الأمير محمد بن سلمان يحمل معه آمال جيل شاب يتطلع إلى التحديث والتطوير، وفِي المنطقة نتطلع إلى دور سعودي مركزي تعززه هذه القيادة الشابة.”

الإنتقال المنظم لولاية العهد في السعودية دليل قوة وتماسك لنظام سياسي عريق وضارب في جذوره التاريخية، التجديد في القيادة دليل حيوية ودناميكية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 24, 2017

الأمير محمد بن سلمان يحمل معه آمال جيل شاب يتطلع إلى التحديث والتطوير، وفِي المنطقة نتطلع إلى دور سعودي مركزي تعززه هذه القيادة الشابة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 24, 2017

وتابع قرقاش قائلا: “التطوير الإيجابي في القيادة والرؤية الذي تشهده السعودية يرسل رسائل مشجعة وإيجابية عربيا ودوليا، المملكة شابة وقادرة على التجديد والقيادة.. نتطلع للعمل معا لتعميق التعاون مع السعودية، ونرى في هذا التوجه كل الخير، قيمنا الرئيسيّة مشتركة ومحورها الأمن والاستقرار والاعتدال والازدهار.”

التطوير الإيجابي في القيادة والرؤية الذي تشهده السعودية يرسل رسائل مشجعة وإيجابية عربيا ودوليا، المملكة شابة وقادرة على التجديد والقيادة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 24, 2017

نتطلع للعمل معا لتعميق التعاون مع السعودية،ونرى في هذا التوجه كل الخير، قيمنا الرئيسيّة مشتركة ومحورها الأمن والإستقرار والإعتدال والإزدهار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 24, 2017

ولفت الوزير الإماراتي قائلا: “نستبشر خيرا في الأمير محمد بن سلمان، ونرى فيه الاستمرارية والتجديد، شخصيا قدرت تواضعه واطلاعه وحسمه، سموه يحمل رؤية وتصميما لوطنه والخليج “.

نستبشر خيرا في الأمير محمد بن سلمان، ونرى فيه الإستمرارية والتجديد، شخصيا قدرت تواضعه وإطلاعه وحسمه، سموه يحمل رؤية وتصميما لوطنه والخليج. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 24, 2017

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