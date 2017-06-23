سَخِرَ الباحث والكاتب الصحفي السودانيّ، د.تاج السر عثمان، من ما جاء في قائمة المطالب التي وضعتها الدول التي تُحاصر قطر، وتحديداً مطالب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأُخرى.

وقال “عثمان” في تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر”: “مطالب دول الحصار مثيرة للسخرية لكن اكثرها سخرية مطالبة قطر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومطالبهم كلها تدخل في شؤون قطر “.

مطالب دول الحصار مثيرة للسخرية لكن الاكثرها سخرية مطالبة قطر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومطالبهم كلها تدخل في شؤون قطر#القائمة_مرفوضة — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٢٣ يونيو، ٢٠١٧

وقال الباحث السودانيّ: “اذا كانت المسألة تدخل في شؤون الدول وخاضعة لهواجس كل دولة فهذه مطالب قطرية منطقية مقارنة بمطالب دول الحصار وعلى الثلاث النظر فيها وتلبيتها”.

اذا كانت المسألة تدخل في شؤون الدول وخاضعة لهواجس كل دولة فهذه مطالب قطرية منطقية مقارنة بمطالب دول الحصار وعلى الثلاث النظر فيها وتلبيتها pic.twitter.com/jSXwqvLvkw — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٢٣ يونيو، ٢٠١٧

ولفت “عثمان” إلى الأطماع الاقتصادية في قائمة المطالب، إذ قال: “دول الحصار تطالب الدولة المحاصرة بتعويضات لا تتعجب فأنت في زمن العجائب ولا اخفيكم ان شيطاني يقول لي احيانا ان الطمع الاقتصادي ابرز الحاضرين”.

دول الحصار تطالب الدولة المحاصرة بتعويضات لا تتعجب فأنت في زمن العجائب ولا اخفيكم ان شيطاني يقول لي احيانا ان الطمع الاقتصادي ابرز الحاضرين pic.twitter.com/Xg25dCYSJR — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٢٣ يونيو، ٢٠١٧

كانت قدمت الكويت إلى قطر قائمة بالمطالب التي أعدتها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة، وتشمل إغلاق قناة الجزيرة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وبينت قائمة المطالب التي حصلت عليها “وطن” بأنها أشبه بفرض الوصاية على الدولة القطرية أو تسليم مفاتيح العرش ومصادرة قرارها السياسي واتباعها لسياسات السعودية والإمارات لما تشكله قطر وقناة “الجزيرة” كنصير لأصوات المعارضة العربية وتأييدها للثورات العربية وهو الأمر الذي ترفضه السعودية والإمارات اللتان قادتا الثورات المضادة للقضاء على أحلام الشعوب بالتحرر والعدالة الإجتماعية والقضاء على الفساد.

وكشفت وكالة “أسوشييتد برس”، أن الدول حددت لقطر مهلة 10 أيام للامتثال لجميع المطالب.

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