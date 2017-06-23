شن المحامي الكويتي المعروف، هجوما عنيفا على قائمة الطلبات التي قدمتها دول الحصار لقطر عبر الوسيط الكويتي، مؤكدا بأنها تعجيزية ومطالبا حكام هذه الدول بأن يتقوا الله في شعوبهم.

 

وقال “الهاشم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها قائمة الطلبات: ” اذا كانت هذه الطلبات صحيحه .فيبدو أنها وضعت حتى لايتم ..تطبيقها..!! إتقوا الله في شعوبكم .. وسددوا وقاربوا..”.

وبينت قائمة التي حصلت عليها “وطن” بأنها أشبه بفرض الوصاية على الدولة القطرية أو تسليم مفاتيح العرش ومصادرة قرارها السياسي واتباعها لسياسات السعودية والإمارات لما تشكله وقناة “” كنصير لأصوات المعارضة العربية وتأييدها للثورات العربية وهو الأمر الذي ترفضه السعودية والإمارات اللتان قادتا الثورات المضادة للقضاء على الشعوب بالتحرر والعدالة الإجتماعية والقضاء على الفساد.

 

وكشفت وكالة “أسوشييتد برس”، أن الدول حددت لقطر مهلة 10 أيام للامتثال لجميع المطالب.

 

وطالبت الدول قطر بإغلاق بشكل فوري العسكرية التركية في قطر، وإنهاء التعاون العسكري مع .

 

كما طالبت الدول بتعويض غير محدد من قطر.

 

ودعت دول الحصار إلى قطع جميع الروابط مع جماعة ، ومع الجماعات الأخرى، بما في ذلك حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم .

 

ودعت دول الحصار إلى رفض تجنيس مواطنيها، وطرد الموجودين حاليا في قطر، على اعتبار أنه تدخل في شؤونها الداخلية.

 

كما طالبت الدول الأربع بتسليم جميع الأفراد الذين صنفتهم كإرهابيين، ووقف تمويل أي كيان متطرف تصنفه الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية، وتقديم معلومات مفصلة عن شخصيات معارضة خليجية.

 

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