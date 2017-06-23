شن المحامي الكويتي المعروف، صلاح الهاشم هجوما عنيفا على قائمة الطلبات التي قدمتها دول الحصار لقطر عبر الوسيط الكويتي، مؤكدا بأنها تعجيزية ومطالبا حكام هذه الدول بأن يتقوا الله في شعوبهم.

وقال “الهاشم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها قائمة الطلبات: ” اذا كانت هذه الطلبات صحيحه .فيبدو أنها وضعت حتى لايتم ..تطبيقها..!! إتقوا الله في شعوبكم .. وسددوا وقاربوا..”.

اذا كانت هذه الطلبات صحيحه .فيبدو أنها وضعت حتى لايتم ..تطبيقها..!!

إتقوا الله في شعوبكم ..

وسددوا وقاربوا.. pic.twitter.com/QAyEFVtdkA — salah alhashem مواطن (@salahalhashem) June 23, 2017

وبينت قائمة المطالب التي حصلت عليها “وطن” بأنها أشبه بفرض الوصاية على الدولة القطرية أو تسليم مفاتيح العرش ومصادرة قرارها السياسي واتباعها لسياسات السعودية والإمارات لما تشكله قطر وقناة “الجزيرة” كنصير لأصوات المعارضة العربية وتأييدها للثورات العربية وهو الأمر الذي ترفضه السعودية والإمارات اللتان قادتا الثورات المضادة للقضاء على أحلام الشعوب بالتحرر والعدالة الإجتماعية والقضاء على الفساد.

وكشفت وكالة “أسوشييتد برس”، أن الدول حددت لقطر مهلة 10 أيام للامتثال لجميع المطالب.

وطالبت الدول قطر بإغلاق بشكل فوري القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإنهاء التعاون العسكري مع الناتو.

كما طالبت الدول بتعويض غير محدد من قطر.

ودعت دول الحصار إلى قطع جميع الروابط مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع الجماعات الأخرى، بما في ذلك حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ودعت دول الحصار إلى رفض تجنيس مواطنيها، وطرد الموجودين حاليا في قطر، على اعتبار أنه تدخل في شؤونها الداخلية.

كما طالبت الدول الأربع بتسليم جميع الأفراد الذين صنفتهم كإرهابيين، ووقف تمويل أي كيان متطرف تصنفه الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية، وتقديم معلومات مفصلة عن شخصيات معارضة خليجية.

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