قالت وكالة رويترز للأنباء إن مسؤولا في إحدى الدول العربية الأربع التي تفرض حصارا على قطر كشف لها عن قائمة المطالب التي تقدمت بها تلك الدول لإنهاء الأزمة الخليجية التي بدأتها في الخامس من الشهر الجاري.

ولم تكشف الوكالة عن هوية ذلك المسؤول، لكنها أبرزت في صدر تقريرها الإخباري اثنين من المطالب الـ13، وهما إغلاق قناة الجزيرة وتخفيض مستوى علاقات قطر مع إيران.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش ألمح في إحدى التغريدات التي دأب على بثها في الآونة الأخيرة إلى أن دولة قطر هي التي سرّبت قائمة المطالب.

ورد عليه مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي بتغريدة أشار فيها بأصبع الاتهام إلى دول الحصار وقناة العربية بالتسريب، مضيفا أن من فبرك بيان أمير قطر عبر اختراق وكالة الأنباء القطرية ليس بعاجز عن تسريب المطالب لوكالات الأنباء.

وأضاف الرميحي في تغريدة أخرى، أن قناة العربية نشرت معلومات من قائمة المطالب في الساعة الخامسة فجر اليوم، في حين أن وكالة رويترز التي نقلت تفاصيل المطالب من مسؤول في إحدى دول الحصار نشرت الخبر بعد الساعة السابعة صباحا.

وكان النائب العام القطري علي بن فطيس المري قال إن لدى الدوحة من المعلومات والأدلة ما يكفي لاتهام دول الحصار بالمشاركة في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وأشار إلى أنه “يجري الآن تأكيد المؤكد”.

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