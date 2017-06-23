شن المستشار السابق بمجلس الخبراء السعودي، إبراهيم المديميغ، هجوما حادا على من اسماهم “شيوخ السلاطين”، واصفا إياهم بأكبر خطر تتعرض له المجتمعات حاليا.

وقال “المديميغ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صباح جمعة رمضانية مباركة مشاهدتي عبرطول عمري لعالمناالعربي التعيس أن أخطر شيئ على المجتمعات أن يتكالب عليها مشايخ السلاطين ومثقفوا السلاطين”.

صباح جمعة رمضانية مباركة

مشاهدتي عبرطول عمري لعالمناالعربي التعيس أن أخطر شيئ على المجتمعات أن يتكالب عليها مشايخ السلاطين ومثقفوا السلاطين — إبراهيم المديميغ (@imodattorney) June 23, 2017

وكان إمام وخطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس، قد أثار جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تداوله ناشطون وهو يقرأ آيات “بيعة الرضوان” خلال إحيائه ليلة القدر بعد أن بايع ولي العهد الجديد محمد بن سلمان ضمن مراسم المبايعة التي جرت في قصر الصفا.

كما أثنى الداعية الكويتي مشاري راشد العفاسي، على الأمر الملكي الصادر بتعيين الأمير محمد بن سلمان، وليًا للعهد عقب إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، من ولاية العهد.

وقال في تغريدة على حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “اللهم وفقنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وسدد وبارك وأعن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والسعودية رعاها الله قيادة وشعبا”.

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