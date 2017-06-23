شن المستشار السابق بمجلس الخبراء السعودي، إبراهيم المديميغ، هجوما حادا على من اسماهم “”، واصفا إياهم بأكبر خطر تتعرض له حاليا.

 

وقال “المديميغ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صباح جمعة رمضانية مباركة مشاهدتي عبرطول عمري لعالمناالعربي التعيس أن أخطر شيئ على المجتمعات أن يتكالب عليها مشايخ السلاطين ومثقفوا السلاطين”.

وكان  إمام وخطيب ، ، قد أثار جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تداوله ناشطون وهو يقرأ آيات “” خلال إحيائه ليلة القدر بعد أن بايع ولي العهد الجديد  ضمن مراسم المبايعة التي جرت في قصر الصفا.

 

كما أثنى الداعية الكويتي مشاري راشد العفاسي، على الأمر الملكي الصادر بتعيين الأمير محمد بن سلمان، وليًا للعهد عقب إعفاء الأمير  بن عبدالعزيز آل سعود، من ولاية العهد.

 

وقال في تغريدة على حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “اللهم وفقنا وولاة أمور لما تحب وترضى، وسدد وبارك وأعن صاحب السمو الملكي ، والسعودية رعاها الله قيادة وشعبا”.

 

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