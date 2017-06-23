شنّ ناشطون عرب وخليجيين هجوما عنيفا على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مستنكرين تدخل بلاده في إفساد وتدمير الكثير من البلدان العربية، من خلال قيادتها للثورات المضادة لثورات الربيع العربي، خوفا من انتقال العدوى لبلاده.

وأطلق الناشطون “هاشتاجا” عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ” #محمد_بن_زايد_زعيم_الارهاب”، صبوا فيه جام غضبهم على دور “ابن زايد” المشبوه في سياساته العدوانية ضد كل ما يمت للإسلام بصلة، واصفين الإمارات بانها اصبحت مستنقعا لكل المجرمين العرب.

جعل من الإمارات مستنقعا يضم كل مجرمي العرب ووكرا للخيانة والتآمر على الأمة وقضاياها ومحاربة ثورات التحرر العربي #محمد_بن_زايد_زعيم_الارهاب — Ahmed Refaat (@AhmedRefaat5667) June 23, 2017

زعيم للقتل والخراب لكل دول المسلمين تدخل ف مصر ف ليبيا ف سوريا ف اليمن لعب ف كل دوله عربيه حسبي الله ونعم الوكيل #محمد_بن_زايد_زعيم_الارهاب — عّيد (@3eedRashid) June 23, 2017

#محمد_بن_زايد_زعيم_الارهاب تفوق على الصهاينه هذا ابو الاجرام والارهاب حسبنا الله فيه — 🌐دكتور ملفي (@Dr_mlfeekhalf) June 23, 2017

#محمد_بن_زايد_زعيم_الارهاب

بأوامره سالت دماء عشرات الآلاف من الأبرياء في #مصر و #ليبيا و #اليمن و #تونس بسبب طمعه وجشعه وحبه في الهيمنة — Mohammad Abdullatif (@MohmdAbdullatif) June 23, 2017

#محمد_بن_زايد_زعيم_الارهاب .. تجسس على عمان ،، وحرض على قطر ،، دعم انقلاب تركيا والسودان ،، دعم الاٍرهاب في ليبيا ،، دعم انقلاب مصر — Ali (@Ali17089426) June 23, 2017

#محمد_بن_زايد_زعيم_الارهاب اللهم أزل ملكه وأذهب دولته واجعله عبرة للمعتبرين https://t.co/x4C1zCPHkr — M_ss (@memeq43) June 23, 2017

يشار إلى أنه بالإضافة للدور الإماراتي القذر في مصر من خلال تمويلها لأحداث 30 يونيو 2013، ودعمها اللامحدود للواء الليبي المتمرد خليفة حفتر، وأصابعها التي تعبث في تونس، كشفت وكالة “الأسوشييتد برس” الامركية ان الإمارات تدير سجونا سرية في اليمن.

وحسب معلومات تأكدت منها الوكالة، يعد “التعذيب الوحشي من الإجراءات العادية في هذه السجون، وصولا إلى “شواء” السجين على النار”، وفق الادعاءات المثيرة للحس الإنساني.

وأقر عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع الأمريكية بأن القوات الأمريكية العاملة في اليمن، شاركت في عمليات استجواب معتقلين هناك، لكنهم نفوا أي علم للأمريكيين بعمليات التعذيب ولاسيما مشاركتهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتمكنت “أ.ب” من توثيق 18 سجنا سريا على الأقل في جنوب اليمن تديرها القوات الإماراتية أو قوات يمنية خضعت لتدريبات إماراتية.

ويعتمد التحقيق على شهادات سجناء سابقين، وذوي بعض السجناء، ومحامين ناشطين في حقوق الإنسان، ومسؤولين عسكريين يمنيين. ومن اللافت أن الحكومة اليمنية لا تعرف عن بعض هذه السجون، ولا تملك صلاحيات للوصول إلى السجون الأخرى.

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