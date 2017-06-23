قال الكاتب الصحفي القطري ، إن للدول المقاطعة لقطر، والتي تضمنت 13 مطلبا وأرسلت عبر إلى أمير ، جاءت بعد انتقادات أمريكية واسعة للدول المحاصرة لقطر لعدم تقديمها مطالب واضحة للدوحة من أجل فك .

 

وأضاف في مداخلة تليفزيونية مع فضائية فرانس 24 ، أن من أبرز مطالب الدول المحاصرة لقطر، هو  تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع ، واصفا إياه بالامر المضحك .

 

واستكمل أن من بين الدول المحاصرة لقطر  هي دولة والتي لديها  علاقات كبيرة وقوية مع إيران

Also published on Medium.