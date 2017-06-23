قال الكاتب الصحفي القطري علي الهيل، إن قائمة المطالب للدول المقاطعة لقطر، والتي تضمنت 13 مطلبا وأرسلت عبر الكويت إلى أمير قطر، جاءت بعد انتقادات أمريكية واسعة للدول المحاصرة لقطر لعدم تقديمها مطالب واضحة للدوحة من أجل فك الحصار .

وأضاف في مداخلة تليفزيونية مع فضائية فرانس 24 ، أن من أبرز مطالب الدول المحاصرة لقطر، هو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، واصفا إياه بالامر المضحك .

واستكمل أن من بين الدول المحاصرة لقطر هي دولة الإمارات والتي لديها علاقات كبيرة وقوية مع إيران

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