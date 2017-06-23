نشرت وسائل الإعلام الإيرانية تسجيلاً مصوراً للجنرال “قاسم سليماني”، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وهو يتحدث عن رأيه في ولي العهد السعودي الجديد الأمير “محمد بن سلمان”.

وقال سليماني، في مقطع الفيديو “السيد محمد بن سلمان ولي ولي العهد، العجول جداً، والذي ينوي الإطاحة بولي العهد محمد بن نايف، وقد يصل به الأمر أن يقتل والده ويجلس مكانه”.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن شريط الفيديو هذا جرى تصويره قبل عام، مؤكدة أن الحديث تضمن أيضاً سرداً مقتضباً لحوار عن سوريا والرئيس بشار الأسد، كان ولي العهد السعودي أحد أطرافه.

وأضاف المسؤول العسكري الإيراني “السيد محمد بن سلمان هذا عندما حضر في الجلسة، وكأنه ليس هناك أي شيء، سأل عن أحوال السيد بشار الأسد: كيف حاله؟ كيف هي أحوال عائلته؟”.

وتابع سليماني “يقول ممثل سوريا ــ رأيت أن الأجواء إيجابية للغاية، فقلت تعالوا لكي نتحد معاً ونحارب داعش والنصرة التي تشكل خطراً مشتركا علينا ــ فــقال محمد بن سلمان: نحن نستطيع القضاء على داعش والنصرة في يوم واحد، لا تقلقوا”، حسبما ذكر سليماني.

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