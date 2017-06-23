وجه المحامي المصري نبيه الوحش، سيلًا من السباب للفنانة إلهام شاهين، على الهواء؛ موجهًا حديثه للفنانة، قائلًا: “خليكي في الفن فقط فما تقدميه دعارة فنية”.

وسخر “الوحش”، خلال لقائه ببرنامج “خط أحمر” تقديم الإعلامي محمد موسى المذاع على فضائية “العاصمة”، من تصريحات الفنانة التي قالت إنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة، قائلًا: “بدليل علاقتها غير المشروعة بأحد رجال عمال اللبنانيين”.

ووجه سؤالًا للفنانة قائلًا: “كم شخصًا احتضنك في أعمالك السينمائية، حضنتي كام واحد قبلتي كام واحد؟”.

Also published on Medium.