تسعى سيّدة إلى التشبه بسيدة أمريكا الأولى “ميلانيا ترامب”، عبر اجراء سلسلة من العمليات التجميلية؛ كي تصبح نسخةً من زوجة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب.

ونشر طبيب التجميل “فرانكلين روز”، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، مقطع فيديو لسيدة تدعى “كلوديا” ترغب في الخضوع لعمليات مثل تصغير ثدي وتجميل للأنف وشد البطن وشفط الدهون والحقن وغيرها من الإجراءات الأخرى لتبدو مثل السيدة الأولى.

وأشار “روز” إلى أنّه أجرى العديد من العمليات لفتيات ونساء أردنَ ان يُصبحنَ شبيهاتٍ بابنة الرئيس الأمريكي “إيفانكا ترامب”، لكن بعضهن يطلبن الآن أن تبدو مثل “ميلانيا”، وهو ما وصفه الطبيب بأنه أمر رائع.

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