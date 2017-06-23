أبدى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “” القطرية، عبد الله العذبة، استنكاره من مطامع التي تدفعها لإسقاط في بعد فشلت في إسقاط النظام في .

 

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ما مطامع إمارة #أبوظبي التي تدفعها لإسقاط نظام الحكم الذي نظمه دستور #قطر بعد أن فشلت في إسقاط نظام الحكم في سلطنة #عمان في 2011؟”.

 

 وكانت سلطنة عمان قد أعلنت بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2011 عن تفكيك اماراتية تستهدف “نظام الحكم” و”الية العمل الحكومي والعسكري” في السلطنة.

 

ونقلت وكالةالأنباء العمانية في حينها عن مصدر امني مسؤول قوله ان “الاجهزة الامنية تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز امن الدولة بدولة العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان والية العمل الحكومي والعسكري”.

 

وكشفت مصادر حينها لوكالة الانباء الفرنسية، أن العملية غير مسبوقة في العلاقات بين دول مجلس التعاون، حيث اختُرقت أبو ظبي جميع الأجهزة الأمنية المرتبطة بالقصر، وخصوصاً .

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