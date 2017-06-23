أبدى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، استنكاره من مطامع الإمارات التي تدفعها لإسقاط نظام الحكم في قطر بعد فشلت في إسقاط النظام في سلطنة عمان.

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ما مطامع إمارة #أبوظبي التي تدفعها لإسقاط نظام الحكم الذي نظمه دستور #قطر بعد أن فشلت في إسقاط نظام الحكم في سلطنة #عمان في 2011؟”.

ما مطامع إمارة #أبوظبي التي تدفعها لإسقاط نظام الحكم الذي نظمه دستور #قطر بعد أن فشلت في إسقاط نظام الحكم في سلطنة #عمان في 2011؟ — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) June 22, 2017

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2011 عن تفكيك شبكة تجسس اماراتية تستهدف “نظام الحكم” و”الية العمل الحكومي والعسكري” في السلطنة.

ونقلت وكالةالأنباء العمانية في حينها عن مصدر امني مسؤول قوله ان “الاجهزة الامنية تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز امن الدولة بدولة الامارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان والية العمل الحكومي والعسكري”.

وكشفت مصادر حينها لوكالة الانباء الفرنسية، أن العملية غير مسبوقة في العلاقات بين دول مجلس التعاون، حيث اختُرقت أبو ظبي جميع الأجهزة الأمنية المرتبطة بالقصر، وخصوصاً الحرس السلطاني.

Also published on Medium.