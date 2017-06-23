وجهت مذيعة قناة “فرانس24” صفعة قوية للكاتب الصحفي السعودي، عضوان الأحمري، متهمة المملكة العربية السعودية بدعم منظمان إرهابية، وقيامها بجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

وفي ردها على ادعاءاته حول دعم قطر لمنظمات “إرهابية”، قالت المذيعة: “كما تعلم هناك أيضا معلومات استخباراتية بأن هناك دول خليجية من بينها المملكة العربية السعودية ساهمت في دعم منظمات إرهابية في عدد من الدول كسوريا”.

وأضافت “أيضا كتنظيمات قامت بمجازر ضد الإنسانية في بلدان كاليمن”.

وفي ردها على طلبه حول إعطائه معلومات عن هذه المنظمات، أجابت المذيعة قائلة: “أمنستي وهيومان رايتس ووتش لديها تقارير واضحة وصريحة تقول أن المملكة العربية السعودية ارتكبت مجازر ضد الإنسانية في اليمن بالإضافة إلى وجود تقارير لدعم السعودية لمنظمات إرهابية في سوريا في وقت سابق”.

وعند مراوغته في الإجابة وهروبه من الأسئلة، قالت له المذيعة “شرحت بما فيه الكفاية لاتجب عن الاسئلة فقط لو سمحت”.

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