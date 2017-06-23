قالت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، إن انتحاريا كان يخطط لشن هجوم على المسجد الحرام في مكة المكرمة فجر نفسه الجمعة، عندما حاصرت قوات الأمن منزلا كان يختبئ فيه.

وأضافت في بيان أذاعته قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية، أن قوات الأمن اعتقلت خمسة متشددين آخرين.

وقالت الوزارة في بيانها إنها نفذت عمليات أمنية في مكة المكرمة ومحافظة جدة، أسفرت عن “إحباط عمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من قبل مجموعة إرهابية، تمركزت في ثلاثة مواقع بمحافظة جدة والعاصمة المقدسة”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن “الانتحاري المكلف بتنفيذ العمل الإرهابي فجر نفسه في منزل بمحيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام، بعد محاصرته وتبادل إطلاق النار معه”.

وتابعت: “أدى ذلك إلى انهيار المبنى الذي كان الانتحاري يتحصن بداخله قبل تفجير نفسه، وإصابة (6) من الوافدين، و(5) من رجال الأمن بإصابات طفيفة”.

وأوضحت أن قوات الأمن ألقت القبض على (5) من عناصر الخلية بينهم امرأة، بعد مداهمة مواقعهم بمحافظة جدة والعاصمة المقدسة.

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