محمد بن زايد وسلمان بن عبد العزيز

علق الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان، على قائمة طلبات دول الحصار التي تم الكشف عنها بعد تسليمها للدوحة من قبل الكويت والتي شملت إغلاق قناة “الجزيرة”، مؤكدا بأن إغلاق القناة من المستحيل، متسائلا إن كانت الطلبات قابلة للتفاوض أم أوامر؟

وقال “ريان” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” طلب إغلاق الجزيره غير قابل للتنفيذ ان لم تتضمن الطالبات إغلاق BBC CNN ولماذا عشرة ايّام هل هي طلبات للتفاوض أم أوامر”.

طلب إغلاق الجزيره غير قابل للتنفيذ ان لم تتضمن الطالبات إغلاق BBC CNN ولماذا عشرة ايّام هل هي طلبات للتفاوض أم أوامر https://t.co/SI9KMcZ7yn — جمال ريان (@jamalrayyan) June 23, 2017

وأضاف قائلا: ” الجزيرة صوت الشعوب”.

الجزيرة صوت الشعوب — جمال ريان (@jamalrayyan) June 23, 2017

وفي تعليقه على طلبات دول الحصار بضرورة وقف دعم حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين قال: ” حماس مقاومة مشروعة، وحركة تحرر وطني”، مضيفا بأن ” الاخوان قضية سياسية”.

الاخوان قضية سياسية — جمال ريان (@jamalrayyan) June 23, 2017

واختتم تدويناته حول الموضع بالتأكيد على أننا أمام “قضية قطرية عادلة”.

نحن امام قضية قطرية عادلة — جمال ريان (@jamalrayyan) June 23, 2017

وكانت الكويت قد قدمكت إلى قطر قائمة بالمطالب التي أعدتها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة، وتشمل إغلاق قناة الجزيرة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وطالبت الدول قطر بإغلاق بشكل فوري القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإنهاء التعاون العسكري مع الناتو.

كما طالبت الدول بتعويض غير محدد من قطر.

ودعت دول الحصار إلى قطع جميع الروابط مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع الجماعات الأخرى، بما في ذلك حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

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