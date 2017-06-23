وجه الداعية الكويتي حامد العلي، انتقادات لاذعة للدعاة والشيوخ السعوديين وغيرهم، الذين استغلوا إمامتهم للمصلين بالدعاء لولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان، حتى وصل بهم الأمر بتشبيه بيعته بالبيعة مع الله، واصفا هذه الأفعال بالتملق المقرف والانحطاط السياسي.

وقال “العلي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يثير الغثيان تملّق مقرف ممن يُحسبون على الدين سيّما إنزالهم آيات القرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام على واقع لا يمثل سوى انحطاط سياسي”.

يثير الغثيان

تملّق مقرف ممن يُحسبون على الدين سيّما إنزالهم آيات القرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام على واقع لا يمثل سوى انحطاط سياسي — حامد العلي (@Hamed_Alali) June 22, 2017

وكان إمام وخطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس، قد أثار جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تداوله ناشطون وهو يقرأ آيات “بيعة الرضوان” خلال إحيائه ليلة القدر بعد أن بايع ولي العهد الجديد محمد بن سلمان ضمن مراسم المبايعة التي جرت في قصر الصفا.

كما أثنى الداعية الكويتي مشاري راشد العفاسي، على الأمر الملكي الصادر بتعيين الأمير محمد بن سلمان، وليًا للعهد عقب إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، من ولاية العهد.

وقال في تغريدة على حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “اللهم وفقنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وسدد وبارك وأعن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والسعودية رعاها الله قيادة وشعبا”.

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