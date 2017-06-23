مع كشفت وكالة “أسوشيتد برس” فجر الجمعة، أهم المطالبات الصادرة من دول رباعية الحصار من قطر لتنفيذها ليتم إعادة العلاقات معها وفك الحصار، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي شجبا واسانكارا لما احتوته القائمة من شروط تعجيزية.

وقد أجمع كثيرون على ان الشروط التي تم نشرها وتتضمن إغلاق قناة “الجزيرة” ووقف دعم “الإخوان المسلمين وحركة حماس”، بالإضافة لقطع العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة التركية، ودفع تعويضات لم تحدد، وغيرها من الشروط قاسية جدا، ومن الصعب القبول بها أو بمعظمها، لأنها تعني التنازل كليا عن السيادة، والتحول إلى دولة “منزوعة الدسم”، دون أي مخالب أو قرار سياسي مستقل لقطر.

ودفاعا وتضامنا مع قطر وتدعيما لموقفها في مواجهة الابتزاز الموجه لها مكن قبل رباعية الحصار، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #القايمه_مرفوضه“، استنكروا خلاله هذه الهجمة الشرسة على قطر خاصة قناة الجزيرة على الرغم من امكانياتها المادية والتي تمكنها من إنشاء أكبر القنوات منافسة.

أغلقوا مكاتبها ومنعوا بثها وجرموا مشاهدتها وفتحوا عشرات القنوات لمنافستها ولازالت تؤرقهم,,,

لله درك يا #الجزيرة #حصار_قطر #القائمة_مرفوضة — سلمى الجمل (@AljamalSalma) June 23, 2017

"نحن قوم ملتزمون بمبادئنا وقيمنا لا نعيش على هامش الحياة ولا نمضي تائهين بلا وجهة ولا تابعين لأحد ننتظر منه توجيها" 🇶🇦

#القائمة_مرفوضة — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) June 23, 2017

واضح تماما حالة الرفض لمطالب دول الحصار. والواضح أكثر أن الالتفاف الشعبي العربي حول قطر يزيد يوميا. دول الحصار أفادت قطر #القايمه_مرفوضه — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) June 23, 2017

#القائمة_مرفوضة لأنه ببساطة خلال ١٠ أيام #المعده_القطرية لن تستطيع الاعتياد من جديد على المراعي وترك العيران — جاسم سلمان (@jassimsalman) June 23, 2017

#القايمه_مرفوضه .. انسحاب قطر هو الحل واقامه تحالفات جديده مع تركيا و روسيا والصين .. وتحالف بن دحلان وسلمان مع ماكدونالدز بحكم البيعه — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) June 23, 2017

#القائمة_مرفوضة ليست لأنها تضع قطر تحت الوصاية وتنزع إستقلالية قرارها الوطني فقط،بل لأنها تظهر مدى الحقد الذي كتبت به إرضاءلغرور بعض التوافه — أحمد سمير (@AhSamirM) June 23, 2017

مطالب خليجية تعجيزية تصلح لشجارات الأطفال وليس لها علاقة لا بالدبلوماسية او السياسة بين الدول ، الأزمة ستطول أمام هذا الهراء #القائمة_مرفوضة — أسامة جاويش (@osgaweesh) June 23, 2017

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