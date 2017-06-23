شكّل تعيين الأمير بن عبد العزيز وليا للعهد، الخبر الأبرز في الساعات الماضية، ومن جهتها، علّقت الفنانة الإماراتية “” زوجة  بطل الراليات القطري  على الموضوع.

 

 ونشرت “احلام” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، صورة للأمير، كُتب عليها: “اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مع استمراره وزيراً للدفاع”.

 

 وكتبت قائلة: “‏كم هي رائعة هذه الطاقة الشبابية الايجابية. محمد بن سلمان وليا للعهد نبايعكم. أسأل الله ان تكون المملكة العربية في عز ورخاء. اسال الله ان يسدد خطاكم سمو الامير”.

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