شكّل تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، الخبر الأبرز في الساعات الماضية، ومن جهتها، علّقت الفنانة الإماراتية “أحلام” زوجة بطل الراليات القطري مبارك الهاجري على الموضوع.

ونشرت “احلام” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، صورة للأمير، كُتب عليها: “اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع”.

وكتبت قائلة: “‏كم هي رائعة هذه الطاقة الشبابية الايجابية. محمد بن سلمان وليا للعهد نبايعكم. أسأل الله ان تكون المملكة العربية السعودية في عز ورخاء. اسال الله ان يسدد خطاكم سمو الامير”.

‏كم هي رائعه هذه الطاقه الشبابيه الايجابيه ⁧‫#محمد_بن_سلمان_وليا_للعهدنبايعكم‬⁩ 🇸🇦 أسأل الله ان تكون ⁧‫#المملكة_العربية_السعودية‬⁩ في عز ورخاء 🌹🙏🏻اسال الله ان يسدد خطاكم سمو الامير 🌹🙏🏻 A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jun 21, 2017 at 11:34am PDT

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