قال ، إن الخلاف بين دول رباعية الحصار وقطر، هو نزاع يجب حله بين الدول بشكل مباشر.

 

وأضاف السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، شون سبايسر: “الدول الأربع المشاركة في مقاطعة .. نعتقد أنها مسألة عائلية يجب عليهم هم حلها.” مضيفاً: “هذا شيء هم يريدونه ويجب أن يحلوه بأنفسهم.”

 

وردا على سؤال حول مطالبة والدول الأخرى بإغلاق شبكة “” القطرية، رفض سبايسر اتخاذ موقف من ذلك.

 

وتابع سبايسر: “إننا على استعداد للقيام بدور لتيسير تلك المناقشات، ولكن هذا نقاش يتعين على هذه الدول أن تعقده فيما بينها.”

 

وكانت قد سلمت قطر 13 مطلباً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر كشروط لإعادة العلاقات، كان من بين أبرزها إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، وإيقاف إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدولة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع ، قطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وقف التدخل في شؤون الدول الأربع، ووقف تجنيس مواطني الدول الأربع.

 

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