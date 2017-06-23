وصف الإعلامي العماني، حميد البلوشي، قائمة الطلبات التي تقدمت بها دول الحصار لقطر بأنها تدخل في إطار “الاستعباط السياسي”، مؤكدا بان هذه القائمة لا يناسبها إلا قائمة طلبات قطرية.

وقال “البلوشي” في تدوينة لهةعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها قائمة طلبات دول الحصار وقائمة أخرى تداولها ناشطون بأنها قائمة على دول الحصار تنفيذها في المقابل: ” إن صحّ ( الاستعباط السياسي ) في مَطالب الـ 13 بند فلا يناسبه الا هكذا رد – حتى وإن لم يكن رسمياً”.

إن صحّ ( الاستعباط السياسي ) في مَطالب الـ 13 بند فلا يناسبه الا هكذا رد – حتى وإن لم يكن رسمياً – pic.twitter.com/8l42MIBmFm — حميد البلوشي (@hameedalbloushi) June 23, 2017

وكان ناشطون تداولوا قائمة تحمل مطالب الحكومة القطرية من السعودية والإمارات، كرد مباشر على القائمة التي طالبوا قطر بتنفيذها.

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