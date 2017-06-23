وصف الإعلامي العماني، حميد البلوشي، قائمة الطلبات التي تقدمت بها لقطر بأنها تدخل في إطار “الاستعباط السياسي”، مؤكدا بان هذه القائمة لا يناسبها إلا قائمة طلبات قطرية.

 

وقال “البلوشي” في تدوينة لهةعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”، مرفقا بها قائمة طلبات دول الحصار وقائمة أخرى تداولها بأنها قائمة على دول الحصار تنفيذها في المقابل: ” إن صحّ ( الاستعباط السياسي ) في مَطالب الـ 13 بند فلا يناسبه الا هكذا رد – حتى وإن لم يكن رسمياً”.

 

وكان ناشطون تداولوا قائمة تحمل مطالب الحكومة القطرية من والإمارات، كرد مباشر على القائمة التي طالبوا بتنفيذها.

Also published on Medium.