شن الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي هجوما عنيفا على وسائل التي تستغل الأزمة القطرية لتفجر في خصومتها، مستنكرا إدخال في غمار الازمة والتحريض، وذلك ردا على ما عرضه مسلسل “” المذاع على قناة “” في أحد مشاهده الذي اتهم بالإرهاب ردا على سؤال أحد الأطفال حول من أعطى الإرهابي “المسدس”.

 

وقال “البوسعيدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” مرفقا المشهد من المسلسل: ” لم أجد من الحزن أي تعبير يعكس واقع فجور الحال في الخصام لدى بعض الرخيصة! كيف لكم أن تلوثوا براءة الطفولة بنتن ؟! يكفي!”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى موجها رسالى لوسائل الإعلام السعودية التي فجرت في خصومتها قائلا: “يكفيكم كراهية وسذاجة! أتركوا الأطفال على طهارتهم وصفاء سريرتهم لاتنجسونها بأمراضكم فالأمل فيهم والبركة معقودة عليهم لمستقبل أفضل لنا جميعا “.

 

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