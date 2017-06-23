شن الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي هجوما عنيفا على وسائل السعودية التي تستغل الأزمة القطرية لتفجر في خصومتها، مستنكرا إدخال الأطفال في غمار الازمة والتحريض، وذلك ردا على ما عرضه مسلسل “شباب البومب” المذاع على قناة “روتانا خليجية” في أحد مشاهده الذي اتهم قطر بالإرهاب ردا على سؤال أحد الأطفال حول من أعطى الإرهابي “المسدس”.

وقال “البوسعيدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا المشهد من المسلسل: ” لم أجد من الحزن أي تعبير يعكس واقع فجور الحال في الخصام لدى بعض وسائل الإعلام الرخيصة! كيف لكم أن تلوثوا براءة الطفولة بنتن الكراهية؟! يكفي!”.

لم أجد من الحزن أي تعبير يعكس واقع فجور الحال في الخصام لدى بعض وسائل الإعلام الرخيصة!

كيف لكم أن تلوثوا براءة الطفولة بنتن الكراهية؟!

يكفي! https://t.co/MbU1Wm6YwX — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) June 23, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى موجها رسالى لوسائل الإعلام السعودية التي فجرت في خصومتها قائلا: “يكفيكم كراهية وسذاجة! أتركوا الأطفال على طهارتهم وصفاء سريرتهم لاتنجسونها بأمراضكم فالأمل فيهم والبركة معقودة عليهم لمستقبل أفضل لنا جميعا “.

يكفيكم كراهية وسذاجة!

أتركوا الأطفال على طهارتهم وصفاء سريرتهم

لاتنجسونها بأمراضكم فالأمل فيهم والبركة معقودة عليهم لمستقبل أفضل لنا جميعا ! — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) June 23, 2017

Also published on Medium.