كشف الناشط القطري المعروف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, باسم “بوغانم”, عن ضربة موجعة ستوجهها خلال الايام القليلة المقبلة لـ”” ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات.

 

وقال بوغانم في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, بريطانيا.. تجهز ضربه موجعه لمحمد زايد خلال الايام القليلة القادمة.. ترقبوها “.

وأضاف بوغانم الذي قال إن معلوماته من مصادر موثوقة 100%, ” اذا.. تم ما وصلني بحكم اني متأكد من معلوماتي 100% فأن محمد بن زايد سيضطر ان يدفع للتغطية على الفضيحة ولكن هناك من سيسربها او يكشفها..!! “.

وتابع قائلاً ” بمعنى ما في فايدة لضخ المليارات.. عليك ان تتقبل الصفعة وان تعيد اوراقك مره اخرى “.

وتشهد دول الخليج أزمة فرضتها والامارات وحلفائهما بعد اعلانهم في 5 يونيو/حزيران الجاري  قطع علاقاتها وإغلاق موانيها وأجوائها ومعابرها البرية في وجه الدوحة بادعاء تقديم الأخيرة «الدعم للإرهاب»؛ وهو الاتهام الذي نفته بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

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