كشف الناشط القطري المعروف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, باسم “بوغانم”, عن ضربة موجعة ستوجهها بريطانيا خلال الايام القليلة المقبلة لـ”محمد بن زايد” ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات.

وقال بوغانم في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, بريطانيا.. تجهز ضربه موجعه لمحمد زايد خلال الايام القليلة القادمة.. ترقبوها “.

#مصادر_خاصه_جدا"

بريطانيا..تجهز ضربه موجعه لمحمد زايد

خلال الايام القليله القادمه..ترقبوها بوغانم..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) June 22, 2017

وأضاف بوغانم الذي قال إن معلوماته من مصادر موثوقة 100%, ” اذا.. تم ما وصلني بحكم اني متأكد من معلوماتي 100% فأن محمد بن زايد سيضطر ان يدفع مليارات للتغطية على الفضيحة ولكن هناك من سيسربها او يكشفها..!! “.

اذا..تم ماوصلني بحكم اني متأكد من معلوماتي 100%

فأن م.ب.ز سيضطر ان يدفع مليارات للتغطيه على الفضيحه

ولكن هناك من سيسربها او يكشفها..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) June 22, 2017

وتابع قائلاً ” بمعنى ما في فايدة لضخ المليارات.. عليك ان تتقبل الصفعة وان تعيد اوراقك مره اخرى “.

بمعنى مافي فايده لضخ المليارات عليك ان تتقبل الصفعه وان تعيد اوراقك مره اخرى

بوغانم وراك وراك يا م.ب.ز — بوغانم (@hassanalishaq73) June 22, 2017

وتشهد دول الخليج أزمة فرضتها السعودية والامارات وحلفائهما بعد اعلانهم في 5 يونيو/حزيران الجاري قطع علاقاتها وإغلاق موانيها وأجوائها ومعابرها البرية في وجه الدوحة بادعاء تقديم الأخيرة «الدعم للإرهاب»؛ وهو الاتهام الذي نفته قطر بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

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