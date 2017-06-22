استأجرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أمًّا بديلة للحمل، في طفلها الثالث من زوجها “كانيي ويست”، بعد أن حذرها الأطباء من مخاطر كبيرة على صحتها، في حال حملها شخصيًّا.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، أنّ كيم وكانيي، وافقا على دفع أكثر من 113 ألف دولار للأم البديلة.

يُذكر أنّ كيم كارداشيان البالغة من العمر 36 عامًا، لديها طفلان من كانيي ويست البالغ من العمر 40 عامًا، وكانت قد كشفت على العلن عن مشكلات صحية، خلال الحمل في طفلتها “نورث” المولودة في عام 2013، وطفلها “سينت” الذي أنجبته في عام 2015.

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