أثنى الداعية الكويتي مشاري راشد العفاسي، على الأمر الملكي الصادر بتعيين الأمير ، وليًا للعهد عقب إعفاء الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، من .

 

وقال في تغريدة على حسابه على موقع التدوين المصغر “”: “اللهم وفقنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وسدد وبارك وأعن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والسعودية رعاها قيادة وشعبا”.

وأكد التلفزيون السعودي، تعيين الأمير محمد بن سلمان، وليًا للعهد عقب إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، من ولاية العهد.

 

وأفادت قناة «سكاي نيوز» نقلا عن وكالة الأنباء ، بصدور أمر ملكي بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية.

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