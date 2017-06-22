أثنى الداعية الكويتي مشاري راشد العفاسي، على الأمر الملكي الصادر بتعيين الأمير محمد بن سلمان، وليًا للعهد عقب إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، من ولاية العهد.

وقال في تغريدة على حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “اللهم وفقنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وسدد وبارك وأعن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والسعودية رعاها الله قيادة وشعبا”.

اللهم وفقنا وولاة أمور المسلمين

لماتحب وترضى

وسدد وبارك وأعن

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان

والسعودية رعاهاالله قيادة وشعبا 🇰🇼♥️🇸🇦 pic.twitter.com/HxXN7JWjRA — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) June 21, 2017

وأكد التلفزيون السعودي، تعيين الأمير محمد بن سلمان، وليًا للعهد عقب إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، من ولاية العهد.

وأفادت قناة «سكاي نيوز» نقلا عن وكالة الأنباء السعودية، بصدور أمر ملكي بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية.

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