ذكر حساب “العهد الجديد” على موقع “تويتر”، أنباءً عن أن ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان، قد أمَرَ بالحجر على 5 أمراء وعدد من ضباط الداخلية في منازلهم، لتواصلهم مع الأمير محمد بن نايف عقب عزله، فارضاً عليهم الإقامة الجبرية.

وكان “العهد الجديد” الذي يُعرّف نفسه بأنّه “راصد قريب من غرف صناعة القرار”، قد سرب خبر انقلاب محمد سلمان وإقالة بن نايف، وأن الأخير قَبِلَ التنحي لقاء “صفقة مالية عملاقة” .

وأكد أن “قبول بن نايف التنحي عن منصب ولي العهد كانت لقاء عرض مالي عملاق، 100 مليار دولار نقداً ومثلها أصول في داخل وخارج البلد”.

ونشر “العهد الجديد”، سلسلة تغريداتٍ عن سمات وسلوك محمد بن سلمان، مستخلصة من مشاهدات من حوله.

وقال في هذا السياق: “شخصية محمد بن سلمان مستبدة تميل إلى السيطرة على من حوله والتأثير عليهم وهو معتدّ برأيه فوق العادة ولا يسمح بانتقاد أفكاره أو الإعتراض عليها”.

شخصية محمد بن سلمان مستبدة تميل إلى السيطرة على من حوله والتأثير عليهم وهو معتدّ برأيه فوق العادة ولا يسمح بانتقاد أفكاره أو الإعتراض عليها — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢١ يونيو، ٢٠١٧

وأضاف: “يركز على إنجاز أهدافه عبر حرق المراحل لتحقيق ما عجز عنه سابقيه، ويشبّه نفسه بـجده، وهذا ما أستخدمه أيضا في رسم صورته النمطية أمام المجتمع”.

يركز على إنجاز أهدافه عبر حرق المراحل لتحقيق ما عجز عنه سابقيه، ويشبّه نفسه بـجده، وهذا ما أستخدمه أيضا في رسم صورته النمطية أمام المجتمع pic.twitter.com/NF7jN7y7Fy — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢١ يونيو، ٢٠١٧

وتابع: “شخصيته سلطوية اندفاعية وكان أحد أخواله (آل حثلين) يشبهه بصدام وكان يقول: إذا ما استلم أمرا فإنه لن يتركه حتى يسطر على كل شيء وبالقوة”.

شخصيته سلطوية اندفاعية وكان أحد أخواله (آل حثلين) يشبهه بصدام وكان يقول: إذا ما استلم أمرا فإنه لن يتركه حتى يسطر على كل شيء وبالقوة — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢١ يونيو، ٢٠١٧

وتابع سارداً مزيداً من سمات وسلوك ولي العهد السعودي الجديد قائلاً: “يفتقدللدبلوماسية ويتلفظ بألفاظ قاسية على من حوله وإن أراد انتقاد شخص فإنه يوجه له سيل من السباب وهذا كان سبب إستقالة النعيمي على سبيل المثال”.

يفتقدللدبلوماسية ويتلفظ بألفاظ قاسية على من حوله وإن أراد انتقاد شخص فإنه يوجه له سيل من السباب وهذا كان سبب إستقالة النعيمي على سبيل المثال pic.twitter.com/36eM6L7tBM — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢١ يونيو، ٢٠١٧

وزاد: “يسعى دائما لتحقيق مصالحه الشخصية وإن كانت عواقب ذلك وخيمة أو على حساب البلد ويدفعه إلى ذلك غروره وشعوره بامتلاك قوة وقدرة على الإنجاز”.

يسعى دائما لتحقيق مصالحه الشخصية وإن كانت عواقب ذلك وخيمة أو على حساب البلد ويدفعه إلى ذلك غروره وشعوره بامتلاك قوة وقدرة على الإنجاز — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢١ يونيو، ٢٠١٧

وقال أيضاً إن محمد بن سلمان “شغوف بإحداث الصدمات في المجتمع من خلال تسريع عملية الانفتاح واللبرلة ولذلك فقد مكن الليبراليين والسرابيت أمثال سعود القحطاني وتركي ال الشيخ”.

شغوف بإحداث الصدمات في المجتمع من خلال تسريع عملية الانفتاح واللبرلة ولذلك فقد مكن الليبراليين والسرابيت أمثال سعود القحطاني وتركي ال الشيخ — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢١ يونيو، ٢٠١٧

ووجّه الحسابُ تحذيراً للسعوديين من قادِم الأيام في عهد ولاية محمد بن سلمان قائلاً:”جيتكم أيام تذكروها جيدا ..راح تشوفون الظلم وأكل حقوق الناس ومزيد من التقشف وسوء الخدمات وسرقة البلد وابن أمه ألي يقدر يفتح فمه أو يعترض على شي”.

جيتكم أيام تذكروها جيدا

راح تشوفون الظلم وأكل حقوق الناس ومزيد من التقشف وسوء الخدمات وسرقة البلد وابن أمه ألي يقدر يفتح فمه أو يعترض على شي — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢١ يونيو، ٢٠١٧

يُشار إلى أنّ الديوان الملكي السعودي قال إن الأمير الشاب البالغ من العمر 31 عاما سيتولى بموجب الأمر الملكي منصبي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق وزيرا للدفاع.

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