ما سبق كان عنوان تهكمي لتغريدات ساخرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من تعيين الامير الشاب محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية وإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وعزله بناءً على أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتحت وسم #الشعب_يريد_محمد_بن_نايف تفاعل السعوديين في تغريدات ساخرة من ابن سلمان صديق محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، مطالبين بإعادة ابن نايف إلى منصبه ورفض الاوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان.

ورصدت “وطن” العديد من التغريدات على الهاشتاج الذي انتشر بسرعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي أكدت رفضها لإعفاء محمد بن نايف، رافضين ما تعرض له ومؤكدين بأنه الاحق في أن يكون ملكا للسعودية.

واعتبر العديد من المغردين بأن مبايعة “ابن نايف” لولي العهد الجديد محمد بن سلمان تمت تحت الإكراه، وهو ما اكدته المغردة “زهرة العرب”.

#انقلاب_بن_سلمان

الرجل ذهب للمبايعة مجبر

انظروا لنظرة الحارس

والسلاح المحضر مسبقًا

كان لابد من سلسلة محمد بن زايد #الشعب_يريد_محمد_بن_نايف pic.twitter.com/UqadliTl7l — ~✿❁࿐زهرةالعرب࿐❁✿~ (@_arabian_lady) June 21, 2017

في حين استجار المغرد “نواف بن عبد العزيز” بابن نايف ليرجع، مستنكرا هول ما سيراه من حكم “ابن سلمان”.

ارجع يا بن نايف بن سلمان بيذبحنا بضرايب #الشعب_يريد_محمد_بن_نايف — Nawaf bin Abdulaziz (@NawafbinAbdula1) June 21, 2017

واعتبر “ياسر محمد” بأن ما حدث لم يكن ليحدث إلا بتدخل ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد الذي يعتبر من اكبر الداعمين لابن سلمان للوصول للحكم.

#الشعب_يريد_محمد_بن_نايف والله انها نهاية ال سعود بيد محمد بن زايد الي قاد انقلاب على بن نايف — Yasser Mohamed (@YasserM71112587) June 21, 2017

ومن الجد إلى الهزل، فقد سخر المغردون من مدى الدور الذي لعبه حكام الإمارات وتابعيهم في إدارة شؤون السعودية وكذلك تدخلهم في شؤون الحكم، ما ذكره “المزروعي” قبل يومين بأن ملك السعودية القادم هو محمد بن سلمان وهو ما تم بالفعل من خلال اختياره وليا للعهد.

قريبا وسيم يوسف امام الحرم المكي .. وضاحي خلفان مدير الأمن العام بمنطقة القصيم#الشعب_يريد_محمد_بن_نايف pic.twitter.com/YMY7gOw7il — ديناصور الكويت (@Kuwait_okk) June 21, 2017

انت تريد ومحمد بن زايد يريد والله يصنع مايريد #الشعب_يريد_محمد_بن_نايف pic.twitter.com/b4DP4oRoZv — skqatar (@Qa7Shk) June 21, 2017

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