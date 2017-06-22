ما سبق كان عنوان تهكمي لتغريدات ساخرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من تعيين الامير الشاب وليا للعهد في وإعفاء الأمير من منصبه وعزله بناءً على أوامر ملكية أصدرها بن عبد العزيز.

 

وتحت وسم #_يريد_محمد_بن_نايف تفاعل السعوديين في تغريدات ساخرة من ابن سلمان صديق محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، مطالبين بإعادة ابن نايف إلى منصبه ورفض الاوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان.

 

ورصدت “” العديد من التغريدات على الهاشتاج الذي انتشر بسرعة على موقع التواصل الاجتماعي “” والتي أكدت رفضها لإعفاء محمد بن نايف، رافضين ما تعرض له ومؤكدين بأنه الاحق في أن يكون ملكا للسعودية.

 

واعتبر العديد من بأن مبايعة “ابن نايف” لولي العهد الجديد محمد بن سلمان تمت تحت الإكراه، وهو ما اكدته المغردة “زهرة العرب”.

 

 

في حين استجار المغرد “نواف بن عبد العزيز” بابن نايف ليرجع، مستنكرا هول ما سيراه من حكم “ابن سلمان”.

 

واعتبر “ياسر محمد” بأن ما حدث لم يكن ليحدث إلا بتدخل ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد الذي يعتبر من اكبر الداعمين لابن سلمان للوصول للحكم.

 

ومن الجد إلى الهزل، فقد سخر المغردون من مدى الدور الذي لعبه حكام وتابعيهم في إدارة شؤون السعودية وكذلك تدخلهم في شؤون الحكم، ما ذكره “المزروعي” قبل يومين بأن ملك السعودية القادم هو محمد بن سلمان وهو ما تم بالفعل من خلال اختياره وليا للعهد.

 

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