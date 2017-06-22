أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو قديم لملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وهو يتنبئ لولى العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان بحكم السعودية، قائلاً: “أدعو الله أن يوفقك لخدمة الأمة العربية والإسلامية، والمملكة العربية السعودية، وإن شاء الله تحكم أرضك”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمر ملكي بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصب ولي عهد البلاد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

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