أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو قديم لملك الراحل آل سعود، وهو يتنبئ لولى العهد الجديد الأمير بحكم السعودية، قائلاً: “أدعو أن يوفقك لخدمة الأمة العربية والإسلامية، والمملكة العربية السعودية، وإن شاء تحكم أرضك”.

 

وكان العاهل السعودي بن عبد العزيز، أصدر أمر ملكي بإعفاء الأمير من منصب ولي عهد البلاد، ومن منصب نائب رئيس ومنصب وزير الداخلية، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

 

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