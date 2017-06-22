أعلنت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» في السعودية، مبايعتها للأمير «محمد بن سلمان» وليا للعهد.

وقالت في تغريدة لها عبر تويتر «نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة، سائلين الله تعالى الأمن والأمان لمملكتنا الحبيبة».

نبايع صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة، سائلين الله تعالى الأمن والأمان لمملكتنا الحبيبة pic.twitter.com/t4Os2S9ghp — ماكدونالدز السعودية (@McDonaldsKSA) June 21, 2017

ودعا العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، إلى مبايعة نجله الأمير «محمد بن سلمان» وليا للعهد.

وبايع الأمير «محمد بن نايف»، وليَ وليِ العهد السابق، «بن سلمان»، ولياً للعهد.

ووجه خادم الحرمين الشريفين بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة نيابة عن ولى العهد الأمير «محمد بن سلمان».

وأصدر العاهل السعودي؛ فجر يوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بتعيين نجله، الأمير «محمد بن سلمان»، وليًا للعهد، بدلًا من الأمير «محمد بن نايف»، الذي أعفاه من منصبه.

ودعا العاهل السعودي إلى مبايعة نجله وليًا للعهد، وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة، بعد صلاة التراويح اليوم، حيث جاء الأمر ضمن حزمة أوامر ملكية تضمنت تعيين وزيرًا للداخلية خلفًا لـ «بن نايف» الذي كان يشغل نفس المنصب أيضًا، إضافة إلى تعيين عدد من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي وسفراء بالخارج.

وخلفت هذه المبايعة من شركات الوجبات الخفيفة العالمية لولي العهد الجديد، سخرية كبيرة من ناشطين على شبكة “تويتر”، حيث كتب الدكتور ناصر التميمي الخبير الاقتصادي العربي المقيم ببريطانيا ” KFC لحد الان ما بايعوا … شكلهم خوارج!”

KFC لحد الان ما بايعوا … شكلهم خوارج! https://t.co/Rx2p1mVe9O — Naser Al-tamimi (@nasertamimi) June 22, 2017

وقالت المستخدمة “موزة” “وهارديز وكنتاكي لازم يحددون موقفهم من البيعة مع الحكومة ولا ضدهم”.

وهارديز وكنتاكي لازم يحددون موقفهم من البيعة

مع الحكومة ولا ضدهم — موزة (@_mOoOzO_) June 22, 2017

وأضاف محمد الهاجري “متى تنزلون وجبة المبايعة؟”

متى تنزلون وجبة المبايعة؟ — محمد الهاجري (@mrhhajri) June 22, 2017

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