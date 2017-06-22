نشرت قناة “البلاد” الجزائرية، تقريرا من داخل المجلس الوطني الشعب الجزائري، أقل ما يوصف بأنه فضيحة، حيث عكس أسلوب تعامل النواب داخل المجلس مع ممتلكات الشعب.

وشن التقرير الذي رصدته “وطن”، هجوما عنيفا على النواب بسبب “القذارة” التي عمت المجلس في الجلسة التي عقدت لمناقشة برنامج الحكومة مساء الأربعاء، وهي أول جلسة تعقد في شهر رمضان المبارك، موضحا بأن “النواب إذا دخلوا برلمان أفسدوه وجعلوا أنظف زواياه قذرة”.

ووفقا للتقرير، فإن ما شهده المجلس الوطني من رمي للقاذورات على الأرض وإطفاء السجائر بسجاد المجلس وغيرها من الامور التي رصدها التقرير، لا يمكن ان تحدث حتى في برلمانات دول العالم الثالث، بحسب وصفه.

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