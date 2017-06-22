أثار إمام وخطيب المسجد الحرام، , جدلاً واسعاً, على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تداوله ناشطون وهو يقرأ آيات “بيعة الرضوان” خلال إحيائه بعد أن بايع ولي العهد الجديد ضمن مراسم المبايعة التي جرت في قصر الصفا.

 

ونشر حساب “ثاقب” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفق ما رصدته “وطن” مقطع فيديو للشيخ السديس وهو يتلو الآيات الكريمة  معلقا ” السديس يقرأ آيات بيعة الرضوان بمناسبة بيعة #الدب_الداشر!!!! التكسب بتوظيف الحرم والنصوص في خدمة المنافقين .. فن يتقنه مشايخ الدولار $$ “.

وكان إمام وخطيب المسجد الحرام قد أيد الإجراءات التي اتخذتها والإمارات ضد واصفا اياها بـ “السديدة”, وهو الامر الذي أثار موجة غضب واسعة ضد الشيخ السعودي.

 

وما لبث أن نشر حساب “ثاقب” الفيديو على تويتر حتى تفاعل معه المغردين بقوة منتقدين تصرفات إمام وخطيب المسجد الحرام, وفق ما رصدت “وطن” على تويتر..

 

وجاءت ردود الفعل كما يلي..

وشكك البعض في صحة الفيديو المتداول منتقدين أسلوب متناوله حسب ما طالعت “وطن” على تويتر..

 

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