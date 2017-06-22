أثار إمام وخطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس, جدلاً واسعاً, على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تداوله ناشطون وهو يقرأ آيات “بيعة الرضوان” خلال إحيائه ليلة القدر بعد أن بايع ولي العهد الجديد محمد بن سلمان ضمن مراسم المبايعة التي جرت في قصر الصفا.

ونشر حساب “ثاقب” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفق ما رصدته “وطن” مقطع فيديو للشيخ السديس وهو يتلو الآيات الكريمة معلقا ” السديس يقرأ آيات بيعة الرضوان بمناسبة بيعة #الدب_الداشر!!!! التكسب بتوظيف الحرم والنصوص في خدمة المنافقين .. فن يتقنه مشايخ الدولار $$ “.

السديس يقرأ آيات بيعة الرضوان بمناسبة بيعة #الدب_الداشر!!!!

التكسب بتوظيف الحرم والنصوص في خدمة المنافقين .. فن يتقنه مشايخ الدولار $$ pic.twitter.com/glLuxVJnkc — #ثاقب (@Politic_Star) June 22, 2017

وكان إمام وخطيب المسجد الحرام قد أيد الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات ضد قطر واصفا اياها بـ “السديدة”, وهو الامر الذي أثار موجة غضب واسعة ضد الشيخ السعودي.

وما لبث أن نشر حساب “ثاقب” الفيديو على تويتر حتى تفاعل معه المغردين بقوة منتقدين تصرفات إمام وخطيب المسجد الحرام, وفق ما رصدت “وطن” على تويتر..

وجاءت ردود الفعل كما يلي..

رحم الله من قال ان الصلاة خلف هذا وامثاله لا تجوز قد كانت له نظرة في اتباع الظالمين — حلول صعبه (@Ere1Dede) June 22, 2017

مشايخ على كيف كيفك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يخادعون الله والله خادعهم انتهى زمن استحمار شعب الحرمين وقرب الحساب — حاتم الطيار (@amil_dd) June 22, 2017

اكبر طبله سمعتها في حياتي كيف يد الله مع الظالمين لدينه ويلك سديس لقد حبط عملك ورب الكعبه ..يوم تحشرون مع المجرمين زرقا — اللورد خالد (@allabraq1) June 22, 2017

لا اعلم صحة الفيديو من عدمه وهل الايه الكريمه تليت بغير الترتيب المعهود بصلاة القيام ، ان صحت فلا حول ولا قوة الا بالله!! — Dr. Hany El-Naggar (@ElnaggarHany) June 22, 2017

وشكك البعض في صحة الفيديو المتداول منتقدين أسلوب متناوله حسب ما طالعت “وطن” على تويتر..

هذا ورد التراويح يا جاهل .. الليلة ال٢٦ في جزء ال٢٦ الذي فيه سورة (الفتح) ! — خيري الرشيدي HFC (@Khairoshi) June 22, 2017

لاتقيس ايات القران الكريم بمناسبات فكل مانزل من القران الكريم لاترفعة مناسبة ولاتنزله هوا ايات بينات في قلوب المؤمنين. — 3amer Muhammad (@amer_t) June 22, 2017

يا أبله إيش دخل هذه الآيات في مبايعة محمد سلمان

هذه عندما بايعوا الصحابة سيد الخلق محمد عليه السلام

هذا قرآن يتلى ما فيه اختيار على الكيف — غالي الأثمان (@alkeer2008) June 22, 2017

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