ابتكر خلف الحبتور رجال الأعمال الاماراتي, حلا سحريا للأزمة الخليجية الراهنة لإعادة المياه إلى مجاريها, ولكن هذا الحل جاء على مقاس محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي الذي قاد حملة التشويه والشيطنة ضد قطر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال الحبتور الذي أيد مؤخراً شرب الخمور في الامارات وممارسة الدعارة إن الحل لديه للازمة هو مغادرة الأمير تميم بن حمد وعائلته قطر واللجوء إلى أي مكان في العالم وكذلك وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم “.
وفى تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، قال الحبتور إن من بين الحلول للخروج من الأزمة الحالية هو أن يوقع حكام على اتفاق ملزم بعدم دعم الإرهاب أو جماعة الإخوان وحماس وحزب الله. !
وأضاف الحبتور: “للأسف فى وقت سابق تم الاتفاق على ذلك، لكنه كان اتفاقا فى الهواء، وكل وعود الحكام القطريين فى هذا الشأن تم تبديدها”، حسب ادعائه.
واستطرد الحبتور بالقول: “أرى أن الحل الوحيد يتمثل فى أن يقدم حمد بن خليفة وعائلته وحمد بن جاسم على مغادرة قطر إلى أي مكان بالعالم”.
واختتم حديثه لتلفزيون الوكالة بالقول: “هم لديهم مليارات المليارات وكل بلد يمكن أن يرحب بهم لكن عليهم أولا التوقف عن دعم الإرهاب”.
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2 تعليقات علي ““شاهد”: الحبتور “ملك” الخمور والدعارة في دبي يبتكر حلا لأزمة قطر على قياس ابن زايد”
اتخسي انت واسيادك ياحقير الأمير تميم تاج رأسك ورأس اسياد اسيادك ،الله لايهديك ولايغفرلك ولايرحمك يا شيطان يا رجيم،
اكبر دوله داعمه للارهاب والارهابيين مالياً حسب تقرير 11/9 هي الإمارات وكان من ضمن الخاطفين ٢ من الإمارات ، تم وضع قانون جاستا لمحاسبة الدول الداعمة للارهاب وبرز دور الإمارات الواضح في دعم وتمويل الارهاب ، وتعمل الإمارات جاهدة الآن لوقف هذا القانون في أمريكا حتى لا يتم مقاضاتها على التهم الموجه لها ، ويمكن الدخول لهذا الرابط لمعرفة الحقيقه . الثور الحبتور يتكلم بمراره وحسره لان تم طرد كل شركاته العاملة في قطر وخسر مئات الملايين من الدولارات .
https://video.twimg.com/amplify_video/877279385916592129/pl/gu0whVim4YpigwR_.m3u8