ابتكر خلف الحبتور رجال الأعمال الاماراتي, حلا سحريا للأزمة الخليجية الراهنة لإعادة المياه إلى مجاريها, ولكن هذا الحل جاء على مقاس محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي الذي قاد حملة التشويه والشيطنة ضد قطر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال الحبتور الذي أيد مؤخراً شرب الخمور في الامارات وممارسة الدعارة إن الحل لديه للازمة هو مغادرة الأمير تميم بن حمد وعائلته قطر واللجوء إلى أي مكان في العالم وكذلك وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم “.

وفى تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، قال الحبتور إن من بين الحلول للخروج من الأزمة الحالية هو أن يوقع حكام على اتفاق ملزم بعدم دعم الإرهاب أو جماعة الإخوان وحماس وحزب الله. !

وأضاف الحبتور: “للأسف فى وقت سابق تم الاتفاق على ذلك، لكنه كان اتفاقا فى الهواء، وكل وعود الحكام القطريين فى هذا الشأن تم تبديدها”، حسب ادعائه.

واستطرد الحبتور بالقول: “أرى أن الحل الوحيد يتمثل فى أن يقدم حمد بن خليفة وعائلته وحمد بن جاسم على مغادرة قطر إلى أي مكان بالعالم”.

واختتم حديثه لتلفزيون الوكالة بالقول: “هم لديهم مليارات المليارات وكل بلد يمكن أن يرحب بهم لكن عليهم أولا التوقف عن دعم الإرهاب”.

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