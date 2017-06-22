ابتكر رجال الأعمال الاماراتي, حلا سحريا للأزمة الخليجية الراهنة لإعادة المياه إلى مجاريها, ولكن هذا الحل جاء على مقاس ولي عهد الذي قاد حملة التشويه والشيطنة ضد قطر مع ولي العهد السعودي .

 

وقال الحبتور الذي أيد مؤخراً شرب الخمور في وممارسة الدعارة  إن الحل لديه للازمة هو مغادرة الأمير وعائلته قطر واللجوء إلى أي مكان في العالم وكذلك وزير الخارجية السابق “.

 

وفى تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، قال الحبتور إن من بين الحلول للخروج من الأزمة الحالية هو أن يوقع حكام على اتفاق ملزم بعدم دعم أو جماعة الإخوان وحماس وحزب الله. !

 

وأضاف الحبتور: “للأسف فى وقت سابق تم الاتفاق على ذلك، لكنه كان اتفاقا فى الهواء، وكل وعود الحكام القطريين فى هذا الشأن تم تبديدها”، حسب ادعائه.

 

واستطرد الحبتور بالقول: “أرى أن الحل الوحيد يتمثل فى أن يقدم وعائلته وحمد بن جاسم على مغادرة قطر إلى أي مكان بالعالم”.

 

واختتم حديثه لتلفزيون الوكالة بالقول: “هم لديهم المليارات وكل بلد يمكن أن يرحب بهم لكن عليهم أولا التوقف عن دعم الإرهاب”.

 

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